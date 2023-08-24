Hristodulidis Pile’deki gelişmeler konusunu Dimitriu’yla görüştü

Pile’de yaşanan gelişmeler konusunda Rum yönetiminin “diplomatik girişimlerin sonuçlarını beklemeye başladığı” belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Ara Bölgedeki Pile Konusunda Anlaşmaya Varılması İçin Kulis Diplomasisi – Gelişme Olana Kadar Bekleme” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum hükümetinin, Pile konusunda diplomasi trafiğinin sonuçlarını beklemeye başladığını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün gelişmeler hakkında Meclis Başkanı Annita Dimitriu’ya bilgi verdiğini yazdı.

Pile konusunda diplomaside başrolü BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın üstlenmiş göründüğünü, Stewart’ın her iki tarafla da temaslarını sürdüğü belirten gazete, BM Genel Sekreteri'nin Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın ise Pazar günü adaya gelerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşeceğini belirtti.

Habere göre Jenca, Pazartesi sabahı Hristodulidis, daha sonra ise Tatar’la görüşecek.

Gazete haberinin devamında ise, Pile’deki durum ve son gelişmeler hakkında Hristodulidis’in dün Rum Meclis Başkanı Dimitriu’ya bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Pile’deki son durum, New York ziyareti ve diplomatik girişimler konusunda Hristodulidis’ten bilgi aldığını ifade eden Dimitriu, BM Güvenlik Konseyi kararının olumlu olduğunu ancak bu kararın “her şeyin bittiği anlamına gelmediğini” belirtti.

Dimitriu, meclis olarak çok önemli bir görevleri olduğunu ve tüm mevkidaşlarına olayları anlatan ve BM Güvenlik Konseyi kararını içeren birer mektup gönderdiğini de belirtirken Türkiye ve KKTC’nin tutumu ne olursa olsun kendilerinin BM kararlarına bağlı kalmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

-Jenca liderlerin Guterres’le ortak görüşmeleri çabasında

Öte yandan Alithia gazetesi, Pazar akşamı adaya gelmesi beklenen BM Genel Sekreteri Yardımcısı Jenca’nın Hristodulidis ve Tatar’ın New York’ta BM Genel Sekreteriyle ortak bir görüşme yapmaları çabası içerisinde olduğunu iddia etti.

Gazete, Jenca’nın Pazartesi günü liderlerle gerçekleştireceği görüşmelerde bu olasılığı gündeme getireceğine dair bilgiler bulunduğunu iddia ederken Jenca’nın Kıbrıs ziyaretinin, Pile’deki olayların öncesinde planlandığının da altını çizdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklar altında yansıttı:

Politis: “Pile’de Çözümün Yolu Güvenlik Konseyi – Stewart Ara Bölgede Statükoyu Değiştirmeden İki Tarafın da Kabul Edebileceği Bir Çözüm Arıyor”

Haravgi: “Stewart’tan Pile Konusunda Her İki Tarafla Temaslar”