Hristodulidis, Rum Göçmenler Birliğiyle görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Rum Göçmenler Birliğiyle bir görüşme yaptığı ve Göçmenler Birliğinin görüşmede Hristodulidis’e, göçmenleri ilgilendiren bir dizi konuya ilişkin bir metin sunduğu haber verildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde, metinde, KKTC’deki bölgelerde devam eden ve artan kalkınma faaliyetleri yanı sıra özel mülk alım satımları ve bunun sonuçlarıyla ilgili yoğun endişenin ifade edildiğini yazdı.

Gazete, göçmenler tarafından sunulan metinde, gerçek anlamda ekonomik veya başka problemlerle karşı karşıya bulunan ve bu problemler yüzünden KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurmak zorunda kalan göçmenlere bir çıkış yolu sunulması için, hükümet ve devlete, meselenin ele alınmasıyla ilgili yollar bulması ve ellerindeki araçları kullanmaya başlaması çağrısında bulunulduğunu da iletti.

Söz konusu metinde, mecliste oylanması için, Kıbrıs Türk mallarının tasfiye edilmesiyle ilgili kriterlerin ileriye götürülmesi konusunda gözlemlenen gecikmeye işaret edildiği de belirtildi.

Hristodulidis’in göçmenler birliğiyle görüşmesinin ardından, önümüzdeki Eylül ayına kadar bütünlüklü bir göçmen politikasıyla ilgili daha fazla duyurular yapılmasının beklendiği de belirtildi.

Rum göçmenler birliği başkanı Yorgos Lisandridis ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in gündemine göçmenlerin her gün karşılaştığı problemleri getirdiklerini, aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin diyaloğun yeniden başlaması için gerçekleşmesi beklenen gelişmeler konusunda bilgilendirildiklerini ifade etti.

Lisandridis, göçmenlerin KKTC’deki mülklerini satmamalarına yönelik teşvikler konusundaki bir soruya ise yanıtında, bu konuyu Hristodulidis’le görüşmelerinde gündeme getirdiklerini ve bunun kendilerini ciddi şekilde meşgul eden bir konu olduğunu da söyledi.

Şimdilik kullanım kaybıyla ilgili bazı sorunlarla karşılaşıldığını, çünkü ilk önce mülklerin kapsamlı bir şekilde kayıt altına alınmaları gerektiğini ifade eden Lisandridis, Hristodulidis’in konuyla ilgili olarak ilgili birimlerle ve bakanla bir görüşme yapmak isteyeceğinin anlaşıldığını ekledi.