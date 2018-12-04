Hristodulidis: "Rusya çözüm için aktif rol oynayabilir"

Kommersant’a konuşan Hristodulidis, 1974 yılında ikiye ayrılan adada çözüm için Rusya’nın aktif rol oynayabileceğini ve Moskova’nın çabalarının barış sürecini yeniden başlatabileceğini kaydetti.

Hristodulidis, “Rusya’nın en iyi ilişkilere sahip olduğu ülke Türkiye. Bunu göz önünde bulundurarak, nisandaki Moskova ziyaretim sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan Türk tarafıyla konuşmasını ve Ankara’yı müzakerelerin başlamasını sağlayacak tavizler vermeye ikna etmesini talep ettim. Daha sonra Lavrov, bunu Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla konuştuğunu söyledi” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Ankara ve Moskova arasındaki yakınlaşmayı olumlu bulduğunu ve bunun Kıbrıs sorununun çözümüne olumlu etki etmesini umduğunu kaydeden Hristodulidis, “Türkiye’nin Kıbrıs kıta sahanlığındaki gaz rezervlerinin çıkarılmasına katılmasını istiyoruz ancak Kıbrıs sorununa siyasi çözüm bulunduktan sonra” diye ekledi.

Rusya’nın Kıbrıs sorununun çözümü için arabulucu olması 2015 yılında da gündeme gelmişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Nikos Anastasiadis’in Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmede Rus liderden Türkiye ile aralarındaki mesaj trafiğinde Moskova’nın aracı olmasını istediği açıklanmıştı.