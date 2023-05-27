Hristodulidis, Scholz’la gerçekleştirdiği temaslarının sonuçlarından memnun

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Almanya’da gerçekleştirdiği temasların sonuçlarından memnun olduğu haber verildi.

Rum Başkanlık Sarayının, Almanlardan ve şahsi olarak da Almanya Başbakanı Olaf Scholz’dan duyduklarından memnun olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in Almanya seyahatinin ardından yaptığı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz’la görüşmesinin sonuçlarından memnuniyet duyduğunu belirttiğini aktardı.

Scholz’la yaptığı görüşmelerden memnun olduğunu ve Scholz’un açıklamalarının, Almanya’nın çıkmazın aşılmasına ilişkin çabalara yardımcı olmaya hazır olduğu konusunda net olduğunu savunan Hristodulidis, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasına ilişkin ortak hedefi başarmalarına ilişkin şartların nasıl meydana geleceğini görmek için önümüzdeki dönemde Scholz’la temasta olacaklarını ifade etti.

Angela Merkel’in ismiyle ilgili konu üzerine ise Hrisdtodulidis, Almanya’da verdiği bir demeçte gazetecilerin sorularını yanıtladığını belirterek, kim olduğunu söylemeden, isimler tartışıldığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı ve Hollanda Başbakanıyla yaptığı gibi, Almanya Başbakanıyla da özel olarak konuştuğunu ve “şu an önemli olan şeyin diplomasinin işini yapmasına izin verilmesi olduğunu” dile getiren Hristodulidis “bu konuyla ilgili olarak Brüksel’de teknokratik aşamada temaslar olduğunu ve olumlu bir sonuç çıkmasını umduklarını” ifade etti.

Hristodulidis, Türkiye’deki seçimlerin ardından, bu çabanın nereye gittiğini daha somut bir şekilde göreceklerini de söyledi.

Almanya Başbakanı Scholz tarafından bazı spesifik eylemlere atıfta bulunulup bulunulmadığı sorusuna karşılık ise Hristodulidis, kamuoyuna açıklanamayacak bazı eylemler konusunda hem fikir olduklarını, çünkü kendilerini ilgilendiren şeyin, sadece izlenim yaratmak amacıyla bunlardan bahsetmek değil, bu çabalardan doğrudan sonuç çıkması olduğuna işaret etti.

-Scholz’un açıklamalarına düzeltme

Öte yandan dün Rum Başkanlık Sarayı tarafından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un “hazırlıklı olma ve siyasi cesarete” atıfta bulunulan açıklamasıyla ilgili düzeltilmiş bir metin yayımlandığını yazan gazete, Başkanlıktan gönderilen düzeltilmiş metne göre, Scholz’un yaptığı açıklamada, Almanya’nın “Kıbrıs’ın, bu devletin liderliğinde her iki toplumun da temsil edildiği, iki bölgeli federal bir devlet olacağı bir çözümü desteklemeye devam ettiğini” söylediğini iletti.

Gazeteye göre, bu çözümün BM kararlarına dayandığını dile getiren Scholz “hal böyleyken, çıkmazda olan müzakere sürecinin yeni bir ivme kazandığını görmek isterdim. Ancak bunun için tüm müdahil tarafların siyasi cesaret göstermesi gereklidir. Bildiğim kadarıyla bu var, aynı zamanda harekete geçmeye hazır olma durumu da var” ifadelerini de kullandı.

Hristodulidis’le bu konuyu teferruatlı bir şekilde ele aldıklarını ve yardımcı olmak istediklerini belirten Scholz, Almanya’nın, herkesin birbirine daha fazla güvenmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu aynı zamanda, arzu edildiği takdirde, müzakere sürecini desteklemekten memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

-“Hareketsizliğin Panzehri…”

Gazete “Hareketsizliğin Tek Panzehri” başlıklı haberinde ise, Lefkoşa Rum kesiminin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile çalışma arkadaşlarının, Avrupa Birliğinin Kıbrıs sorununa daha aktif katılımına ilişkin önerisinin ileriye götürüldüğü ve yabancı ülkelerde yaptığı ilk tur temaslarına olumlu not verdiğini yazdı.

Gazeteye göre “diplomatik kaynaklar”, Berlin ve Paris’e yapılan önemli ziyaretlerin de aralarında bulunduğu onlarca görüşmenin ardından, tüm muhataplardan, Kıbrıs sorununda devam eden çıkmazın aşılmasına ilişkin tek önerinin Hristodulidis’in önerisi olduğunun algılandığını belirtti.

Crans Montana’daki müzakerelerin sona erdiği 2017 yılından bu yana, Hristodulidis’in önerisinin masaya konan ve müzakerelerin yeniden başlamasını amaçlayan tek öneri olduğunu yazan gazete, Rum kesiminin, Ukrayna’daki savaşın AB’deki tüm görüşmelerde hâkim olduğu oldukça zor bir diplomatik alanda hamle yapmaya çalıştığına işaret etti.

Öte yandan, Rum yetkililerin muhataplarının, Rum kesimi tarafından gösterilen çabanın hareketlilik sağlayabileceğini ve son 6 yılın hareketsizliğini kırabileceğini düşündüklerini ileten gazete, diplomatik kaynakların, Hristodulidis ve çalışma arkadaşlarının başa geldikten sonra yaptıkları tüm görüşmeleri değerlendiklerini ve AB tarafından bir temsilci atanması önerisinin olumlu karşılandığı takdirinde bulunduklarını iletti.

AB tarafından karar alınması amacıyla, özellikle perde gerisinde, daha fazla istişarelerde bulunulması için topun diplomasinin ayaklarında olduğunu da yazan gazete, Hristodulidis’in Macron ve Scholz’la baş başa görüşmelerinde olası isimlerin görüşülmüş olmasına rağmen, Rum kesiminin başka bir şey söylemekten kaçındığını kaydetti.

Son 24 saattir ortaya çıkan Almanya eski Başbakanı Angela Merkel’in ismi konusunda ise, Rum kesiminin buna olumlu baktığına işaret eden gazete, Rum tarafının, Avrupa Konseyi düzeyinde herhangi bir karar olmadan, konuyla ilgili bir şey söylenmesi için erken olduğunu düşündüğünü iletti.

Gazeteye göre “diplomatik kaynaklar”, Fransa, Almanya, Hollanda ve Avrupa Komisyonu’nun önümüzdeki dönemde, bahse konu önerinin, daha fazla ilerlemeye ilişkin anahtarın bulunduğu Ankara’da uygun zemin bulup bulmadığının ortaya çıkması için perde gerisinden ve gürültüsüz bir şekilde çalışacaklarına işaret ederken, Rum tarafında yapılan diplomatik değerlendirmelere göre ise, önümüzdeki Eylül ayı ve New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurul toplantısı çalışmalarının önemli bir zaman noktası olduğuna da işaret edildi.

Alithia gazetesi ise “İzlenim Yaratma Seferberliği” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in Fransa, Hollanda ve Almanya’nın kapısını çaldığını, ancak arabulucu bulamadığının görüldüğünü yazdı.

Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs sorunundaki sürece daha aktif katılımını istemek için Fransa Cumhurbaşkanı ile Hollanda ve Almanya Başbakanlarının kapısını çaldığını, ancak aldığı yanıtların diplomatik aynı zamanda net bir şekilde olumsuz olduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in aldığı yanıtların AB’nin aktif katılımı ve Avrupalı temsilci atanması hususunda olumsuz, muhataplarının yardımcı olmak isteme niyetleri konusunda ise olumlu olduğunu belirtti.

Haberde, Hristodulidis’in muhataplarının, konu hakkında BM himayesindeki sürece atıfta bulundukları da ifade edildi.

Gazeteye göre Hristodulidis, Alman Deutsche Welle gazetesine verdiği demeçte ise, arabulucu rolünü üstlenebilecek AB’den olası yetkili kişiler konusunda sahip olduğu elle tutulur önerilerden söz ederek, bu konuyu Fransa Cumhurbaşkanı yanı sıra Hollanda ve Almanya Başbakanları aynı zamanda Avrupa Komisyonundan bazı yetkililerle ele aldığını ifade ederek, bahse konu kişinin Türkiye Cumhurbaşkanıyla doğrudan konuşabilecek siyasi bir yetkili olması gerektiğini ve temel isteğin bu olduğunu sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “BM’ye Doğru Bakmakta Israr Ediyorlar” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in müzakerelerin yeniden başlaması konusunda Avrupalılardan olumlu bir yanıt bulduğunu, ancak herhangi bir girişimin, BM Genel Sekreterinin inisiyatifi etkin hale getirilmeden önce hayata geçirilmeyeceğini yazdı.

Haravgi ise habere “Almanya Müzakere Sürecini Desteklemeye Hazır” başlığıyla yer verdi.

Haravgi gazetesinde "Lefkoşa, Eylül'e Kadar BM Genel Sekreteri Danışmanı Atanmasına Bakıyor" başlıklı haberinde ise, Rum Yönetiminin AB'nin Kıbrıs sorununa aktif katılımının, BM danışmanı atanması konusunda esasında BM'yi de harekete geçirdiğini düşündüğünü ve konu hakkında KİPE'ye konuşan kaynakların, Rum kesiminin bu hususta önümüzdeki Eylül ayı ile BM Genel Kurulunu önemli bir an olarak gördüklerini ekledi.