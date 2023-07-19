Hristodulidis-Tatar ortak ziyaret

Rum Yönetim Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı'na bir ziyaret gerçekleştirmesinin gündemde olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler konuyla ilgili haberlere ve Hristodulidis’in bu çerçevedeki açıklamalarına yer verdiler.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği (AB)- Latin Amerika ve Karayipler Zirve (CELAC) toplantısına gelişinde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı'na bir ziyaret gerçekleştirmesi konusunda olumlu bir yanıt aldığını ifade etti.

Hristodulidis, ziyaret konusunda olumlu yanıt aldığını, Antropoloji Laboratuvarı’nı Tatar ile birlikte ziyaret etmek için Temmuz sonunda belirli bir günü görüştüklerini söyledi.

Ortak ziyaret sonrasında ortak bir açıklama yapılması konusunda da dün bir hazırlığın başladığını söyleyen Hristoduldis, bu ortak açıklamanın sonuçlandırılması temennisinde bulunurken bu ziyaretin yapılması konusunda herhangi bir zorluk görmediğini, bunun olumlu bir mesaj göndereceğini de belirtti.

Görevine başlamasından dolayı ilk 100 gününü değerlendirdiği basın toplantısı sırasında söz ettiği Kıbrıslı Türk toplumuna yönelik tedbirlerin ileriye götürülmesi niyeti konusundaki ayrıntıların sorulması üzerine Hristodulidis, “üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve temelinde yeniden birleşmeye inanan Kıbrıslı Türklerle ve sivil toplum örgütleriyle konuştuğunu, endişelerini ve kaygılarını dinlediğini, çok yakında açıklanacak olan öneriler hazırladıklarını” ifade etti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca zorluklara ve sorunlara rağmen, Kıbrıs sorununu çözmek için ciddiyet ve realizmle çalışmak adına burada olduğunu söyledi.

-Hristodulidis “ihtiyatlı iyimser”

Haravgi gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Birliği (AB)- Latin Amerika ve Karayipler Zirve (CELAC) çerçevesindeki temasları çerçevesinde duyduklarından dolayı “ihtiyatlı iyimser” olduğunu ifade etti.

Habere göre Hristodulidis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Litvanya’da gerçekleştirilen NATO çerçevesinde yapılan görüşmelerden kendisine bilgi verdiğini söyledi ve duyduklarından memnun olduğunu belirtti.

Türkiye’nin, AB-Türkiye ilişkilerini güçlendirme konusuna ilgi gösterdiğini, bunun; destekledikleri bir şey olduğunu söyleyen Hristodulidis, ilişkilerin güçlendirilmesinin Kıbrıs sorunundaki gelişmelerden geçtiğini duyduğunu, bu açıklamalarında; Kıbrıs sorunuyla direkt olarak ilgili hamlelere eşlik edip etmeyeceğinin de önümüzdeki dönemde görüleceğini ifade etti.

Hristodulidis, yaz boyunca ayrıca diplomatik düzeydeki çalışmaların devam edeceğini bu çalışmaların New York’ta zirveye ulaşacağını düşündüğünü belirtirken, Ekim ayında yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısında da önemli gelişmelerin olmasını temenni ettiğini söyledi.

Hristodulidis, Türkiye’nin, AB’ye daha da yaklaşması ilgisini göz önünde bulundurarak AB’nin güçlendirilmiş rolüyle, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili somut gelişmeler üzerinde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

-Hristodulidis Arjantin Devlet Başkanı ile görüştü

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, CELAC zirvesi çerçevesinde Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre, ikili arasındaki görüşmede yakında Buenos Aires’de açılacak olan Güney Kıbrıs büyükelçiliği ile Arjantin’in UNFICYP’e 60 yıllık katkısı ele alındı.

Görüşmenin olumlu bir ortamda gerçekleştirildiğini belirten gazete, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun da görüşmede ele alınan konular arasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi adına gelecek Eylül ayında Buenos Aires’te Güney Kıbrıs büyükelçiliğinin açılacağını ifade etti.