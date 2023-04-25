Hristodulidis teknik komitelerin çalışmaları konusunda bilgi aldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün iki toplumlu teknik komitelerin Kıbrıslı Rum başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirerek, komitelerin çalışmaları konusunda bilgi aldı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün iki toplumlu teknik komitelerin Kıbrıslı Rum başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirerek bilgi aldığını, toplantıya ilişkin açıklamanın ise Rum Müzakereci Menelaos Menelau’dan geldiğini yazdılar.

Habere göre Menelau açıklamasında, iki toplumlu teknik komitelerin Rum başkanlarının dün Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini ve komitelerdeki çalışmalar konusunda her başkanın Hristodulidis’e bilgi aktardığını belirtti.

Menelau, Hristodulidis’in teknik komite üyelerine, gönüllü sürdürdükleri çalışma sebebiyle duyduğu minnettarlığı dile getirdiğini ve komitelerin, Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunabilmesi amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşması yönünde çabaların ve çözüm sürecinin ayrılmaz bir parçası olduklarını vurguladığını da ifade etti.

Teknik komitelerde herhangi bir yeni gelişme veya devam eden çalışmalar olup olmadığı şeklindeki bir soruya karşılık ise Menelau, “uygulanmakta olan faaliyetleri olduğu” yanıtını verdi.

Menelau; “yetkili teknik komite tarafından yürütülen, tüm Kıbrıs’ta kültürel mirasın restorasyonu çalışmaları, yine ilgili teknik komite tarafından yürütülen pandemi döneminden bugüne kadar devam eden çalışmalar olduğunu” ifade ederken “son dönemde ortaya çıkan sorunların aşılması adına eğitim komitesi çerçevesindeki faaliyetlerin de büyük önem taşıdığını” vurguladı.

Diğer teknik komitelerde de çalışmaların, incelemelerin ve fikir tartışmalarının sürdüğünü belirten Menelau, yeni sınır kapılarının açılması konusunda bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine ise, “bu konuyla ilgilenen, mevcut geçiş noktalarındaki konulara dair görüşmelerin yapıldığı bir teknik komitenin mevcut olduğunu, yeni geçiş noktalarının açılması konusunda görüşmelerin de bu komite çerçevesinde gerçekleştirilebileceğini” söyledi.

Menelau; “Bütünlüklü çözüm perspektifinin yeniden canlandırılması çabalarına yardımcı olabilecek ve daha iyi bir ortam yaratılmasına katkı koyabilecek adımlar çerçevesinde ele alabileceğimiz bir konudur” şeklinde konuştu.

Habere göre açıklamasında, Kıbrıs Türk tarafının ayrıldığı “Imagine” programına da değinen Menelau, Kıbrıs Rum tarafı olarak bu programdan ayrılmayacaklarını, bu programı, Teknik Komiteler çerçevesinde geliştirilmiş en önemli programlardan ve girişimlerden biri olarak gördüklerini ve programı yeniden aktif hale getirene kadar çabalamayı sürdüreceklerini” sözlerine ekledi.

- BM’nin ilgisi

Gazete, Menelau’nun açıklamasında, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgisinin devam edip etmediği yönündeki bir soruya da yanıt verdiğini ve BM’nin geçtiğimiz yıl başlattığı şeyi devam ettirmekte olduğunu söylediğini yazdı.

Menelau, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ve BM Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosmary DiCarlo’nun üç ziyaret gerçekleştirmiş olduklarını hatırlattığı açıklamasında, BM’nin çabalarının devam edeceğini ifade etti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın kendisi ve Kıbrıslı Türk mevkidaşı Ergün Olgun’la neredeyse haftalık görüşme gerçekleştirdiğini de vurgulayan Menelau, şu an için BM’den başka herhangi bir ziyaret beklemediklerini, muhataplarının ise, bundan sonra ne gibi gelişmeler beklenebileceği sorusuna Türkiye’deki seçimlerin sonucunu işaret ederek yanıt verdiklerini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise haberini; “Diyalog İnşası İçin Öneriler” başlığı altında verirken, Hristodulidis’in dünkü toplantıda teknik komite başkanlarından, toplantılarda sunacakları önerilerin olumlu ortam oluşturmayı hedeflemelerini ancak asıl hedefin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamasına katkı sağlamak olması gerektiği” mesajını verdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “teknik komitelerin iyi komşuluk koşullarının oluşturulması araçlarına dönüştürülmemesini” de istedi.

Gazete haberinin devamında, Rum müzakereci Menelau’nun açıklamalarına yer verirken, diplomatik kaynaklara dayandırarak ise, Kıbrıs Türk tarafının Lefkoşa’da bir geçiş noktası daha açılmasını istediği iddiasında bulundu.

Habere göre Rum tarafı, konuyu görüşmeye ve uzlaşı sağlanması halinde söz konusu geçiş noktasının açılmasına onay vermeye hazır olduğunu iletirken, Kıbrıs Rum tarafının da “Atihenu- Piroi” (Kiracıköy-Gaziler) sınır kapısının açılması talebinin olduğunu hatırlattı.