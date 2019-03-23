Hristodulidis Washington'da temaslarda bulunacak

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bir dizi temasta bulunmak üzere bugün Washington’a gideceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Hristodulidis’in Washington temasları çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD’li senatörler ve ABD Kongresi üyeleriyle bir araya geleceğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in ABD temaslarının gündeminde Güney Kıbrıs-ABD ilişkileri, Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve işbirliği, Güney Kıbrıs’ın enerji planları ve iki ülkenin ortak ilgi alanında bulunan bölgesel-uluslararası konuların bulunduğunu kaydetti.

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