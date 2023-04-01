Hristodulidis’in başkanlık affı protesto edildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in, seçilmesinden sonra çıkardığı başkanlık affı mahkûm yakınları tarafından protesto edildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Hristodulidis’in af kapsamına kriterler getirmesi nedeniyle 70’i yabancı uyruklu 127 mahkûmun tahliye edildiğinden şikâyetçi olan mahkûm yakınları, dün öğle saatlerinde Başkanlık Sarayı önünde toplanarak Hristodulidis’in diğer başkanlar gibi “eşit” davranmayıp seçici davranmasını protesto etti.

Fileleftheros, Hristodulidis hükümetinin, af listesinde uygulanan kriterlerle bu defa tecavüzcüleri ve uyuşturucu tacirlerini af kapsamı dışında tuttuğunu haberine ekledi.