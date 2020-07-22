İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi toplantısı Rum basınında

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin dün video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantı, Rum basınında da geniş yer aldı.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, İki Toplumlu Sağlık Komitesi toplantısının yanı sıra komitenin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu’nun açıklamalarına yer verdiler.

Habere göre Filaktu, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının toplantı sırasında 4 konuyu gündeme getirdiğini belirtti.

Filaktu, Kıbrıslı Türklerin hazırladığı 22 sayfadan oluşan ve incelenmesi için geçtiğimiz hafta taraflarına sunulan salgın raporuyla ilgili sorular gündeme getirdiklerini ifade etti.

İlk bakışta, aldıkları yanıtlardan memnun kalıp kalmadıkları şeklindeki bir soru üzerine Filaktu, bu konuda tam yetkili olan Epidemiyoloji Grubu tarafından bunun yorumlanmasının daha doğru olacağını söyledi.

Toplantıda geçiş noktalarındaki tedbirlerin ve özellikle her 15 günde özel grupların negatif test sunması ve diğer gruplar için sadece bir kez sunulması konularının da ele alındığını söyleyen Filaktu, KKTC’ye gelen ve daha sonra Güney Kıbrıs’a geçen göçmenler konusunu gündeme getirdiklerini, Kıbrıslı Türklerin ise göçmen gruplarının kıyılardan geldiğini ve hemen Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a geçtiklerini söylediğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin ayrıca Kuzey’de kalan göçmenlerin korona için kontrol edildiklerini de söylediğini ifade eden Filaktu, Türkiye üzerinden gelen yolculara ilişkin olarak ise yine Kıbrıslı Türklerin söylediklerine atıfta bulunarak, tüm yolcuların geldikleri zaman teste tabi tutulduğunu, ya da ellerinde koronavirüse dair negatif test belgesi olmasının istendiğini söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının Uzun Yol olarak bilinen Ledra Caddesi (Lokmacı kapısı)sınır kapısını ve Güney Kıbrıs’ın tüm kategoriler için her 72 saatte test yapılması talebi nedeniyle Güney Kıbrıs’a yönelik geçişlerde yaşanan sorunları gündeme getirdiğini ifade eden Filaktu, Güney Kıbrıs’a gelen ve Kuzey’e geçmek isteyen turistler konusunun da gündeme getirildiğini belirtti.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Negatif Koronavirüs Testinin Sıklığı İle İlgili Meşakkat ve Karışıklık-Kıbrıs Türk Tarafı Lokmacı Kapısı Konusunda Israrlı” başlığıyla verirken Fileleftheros gazetesi ise “Lokmacı Kapısının Açılmasını Gündeme Getirdiler” başlığına yer verdi.