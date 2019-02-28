İngiliz Milletvekili'nden Kıbrıs açıklaması

Londra Chipping Barnet Milletvekili Theresa Villiers, Birleşik Krallık Hükümetinden, birleşik bir Kıbrıs’ın oluşmasını sağlayacak çözüm için çalışacağı taahhüdünün garantisini aldı.



Dün Avam Kamarası’nda konuşan Villiers, hükümetten ‘Kıbrıslıların özgür ve birleşik bir Kıbrıs için üzerinde anlaşmaya varılmış bir çözüm elde etme çabalarını coşkuyla destekleyerek yumuşak gücünü ve diplomatik ağırlığını kullanmasını istedi.



Villiers’ı yanıtlayan Bakan Mark Field, hükümetin bu taahhüde bağlı olduğunu söyledi; “Sanıyorum Birleşik Krallıktaki diaspora, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler 45 yıllık büyük bir zorluğu arkamızda bıraktığımızı kabul ederler. Birleşik Krallığın, bu tarafların bir araya gelmesine yardımcı olmada önemli payları olduğunu düşünüyorum.”



Daha sonra konuşan Theresa Villiers ise şöyle dedi: “Kıbrıs’ın bölünmesini sona erdirerek bir çözüm getirmek için 20 yıldan beri çalışmaktayım. Kıbrıs için adalet çağrıma devam edeceğim ve Birleşik Krallık Hükümetine, üzerinde anlaşmaya varılabilecek bir çözüm için çabaları desteklemede diplomatik ağırlığını kullanması yönünde baskı yapmaya devam edeceğim.”



“Bunun Kıbrıs’ın iyiliği için bıkıp usanmadan çalışacağım, adadaki bölünmenin sona ermesi için çok istekli olan seçim bölgemdeki Kıbrıs kökenli toplumu destekleyeceğim.”