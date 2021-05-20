İngiliz Milletvekillerini bilgilendirdi

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, geçtiğimiz Salı, Kıbrıs sorununa ilişkin Partiler Üstü Parlamento Grubu’nun (APPG) İngiliz Milletvekillerini, telekonferans aracılığıyla, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bilgilendirme sırasında Cenevre’deki gayriresmî 5’li konferansa odaklandığını ve resmi müzakerelerin başlaması için ortak zeminin bulunamamasından dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görüşmeye “Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün kalıcı şekilde kalmasını” ileriye götürmek için geldiğini savundu.

BM Genel Sekreteri’nin böylesi bir tartışmanın yetkisi dışında ve de Güvenlik Konseyi kararlarına ters olduğunu açıkça dile getirdiğini söyleyen Hristodulidis, yeniden birleşmenin başka bir alternatifinin bulunmadığını, halkın çoğunluğunun iki kesimli iki toplumlu federasyon istediğini ifade etti.

Uluslararası toplumun da Kıbrıs sorunundaki bir çözümün, iki kesimli, iki bölgeli federasyon temelinde Ada’nın yeniden birleşmesine dayanması gerektiği düşüncesine sahip olduğunu söyleyen Hristodulidis, ABD, Rusya, Çin ve Fransa’nın, gayriresmî konferans sırasında, kamuoyu açıklamalarında bu yönde tavır sergilediklerini de belirtti.

Hristodulidis ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın da Cenevre’de BM Güvenlik Konseyi kararlarına destek belirttiğini anımsattı.

APPG Başkanı Roger Gale, Komisyon adına, sözde “Omorfo (Güzelyurt) Belediye Başkanı” Haralambos Pittas’ın ölümü nedeniyle taziyelerini dile getirdi.

Habere göre telekonferans aracılığıyla yapılan görüşmede Sir Roger Gale, Baroness Massey of Darwen, Theresa Villiers, Jack Dromey, Catherine West, Fabian Hamilton, Martin Vickers yer aldı.