İngiliz turistler ile ilgili karar verilecek

Rum Bilim Kurulu’nun, İngiltere’den turizm pazarının Temmuz ayı ortasında ya da ay sonunda açılması için yeşil ışığa yöneldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “İngiltere’ye Evet, Rusya’ya Hayır-İngiliz Turistlere İlgili Açılıma Bugün Karar Veriliyor-Ruslar Daha Sonraya Kalacak” başlıklı haberinde, Rum Bilim Kurulu’nun bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığındaki görüşmede, İngiliz turistlerle ilgili karar vermesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Kurulu yetkilisi aynı zamanda Kıbrıs Üniversitesi Biyoloji Bilimleri Profesörü Dr. Leontios Kostrikkis konu hakkında yaptığı açıklamada, Büyük Britanya’nın, Rusya’ya nazaran daha iyi bir epidemiyolojik görüntüye sahip olduğunu söyledi.

Büyük Britanya eğrisinin düşüşte olduğunu söyleyen Kostrikkis, bu ülkenin A veya B kategorisine dahil edilebileceğini ve Güney Kıbrıs’ın Temmuz ortası veya sonunda İngilizlere turizmi açabileceğini belirtti.

Kostrikkis, İngiliz turistlerin negatif sonuca sahip testlerle gelmesi veya bunları Güney Kıbrıs’ta yaptırması gerektiğini de söyledi.

Rusya pazarının ise farklı olduğunu kaydeden Kostrikkis, bu ülkedeki epidemiyolojik görüntünün dörtnala giden süreç içerisinde bulunan Amerika, Brezilya ve Türkiye ile aynı düzeyde olduğunu ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Rum Başkanlığı’nda bugün Bilim Kurulu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek görüşmede, İngiliz ve Rus turistlerin Güney Kıbrıs’a ne zaman gelebileceklerinin ele alınacağını yazdı.

Habere göre, toplantıda yeme-içme yerlerinin işleyişine yönelik daha ileri gevşemelerin yapılıp yapılmayacağı da ele alınacak.

KOMİSYONDAN TEŞVİK PROGRAMINA ONAY

Öte yandan, Haravgi gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun, koronavirüsün ortaya çıkmasından dolayı etkilenen havayolu şirketlerine yönelik 6,3 milyon Euro değerindeki Güney Kıbrıs teşvik programını onayladığını yazdı.

Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ın programının devlet desteklerine ilişkin geçici çerçevede belirlenen kriterlerine uygun olduğunun tespit edildiğini yazan gazete, desteğin, 31 Aralık 2020 tarihinden önce verileceğini ve her şirkete yönelik desteğin 800 bin Euro’yu geçmemesi gerektiğini de belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs’tan ve Güney Kıbrıs’a yönelik uçuş yapan 60 havayolu şirketine destek verilmesi bekleniyor.