İngiliz tutuklu Rum Merkezî Cezaevi’nde ölü bulundu

Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın hükümlü bulunduğu sırada öldürüldüğü Rum Merkezî Cezaevi’nde dün de tutuklu yargılandığı için cezaevinde tutuklu bulunan 59 yaşındaki İngiliz, banyo bölümünde ölü bulundu.

Fileleftheros, olayın, Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus ve Müdür Yardımcısı Atina Dimitriu’nun görevden uzaklaştırıldığı ve Cezaevi’nin başsız kaldığı bir dönemde cereyan ettiğine dikkat çekti.

Adını vermediği İngiliz’in en son saat 10.00’da canlı görüldüğünü, saat 13.40’ta ise 1B kanadı banyosunda ölü bulunduğunu belirten gazete, bulunduğunda hayatta olup olmadığına bakılmadığını, revire taşınmadığını, adli tabip gelene kadar olduğu yerde bırakıldığını belirterek, bunun sebebini sordu.

Gazete, Aristotelus ve Dimitriu’nun şu anda hastalık izninde olduğu ve Başsavcılığın, şikâyetçi oldukları polis subayı Mihalis Katsunodos hakkında cezai kovuşturma açmayı reddettiği için denetleme dairesinde görevlendirilme talebinde bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Aristotelus ve Dimitriu’nun talep ettiği görevlendirme ile ilgili karar beklenirken geçen hafta 43 yaşındaki Rum mahkûma yönelik cinayet girişiminde bulunuldu. Rum mahkûm, koğuş arkadaşı tarafından bayılana kadar boğazı sıkıldı. Birkaç gün önce de bir mahkûm, götürüldüğü hastaneden kaçmıştı. Önceki gün meydana gelen diğer bir olayda da mahkemeye götürüldükten sonra cezaevine geri götürülen mahkûmun ağzında Crystal ice türü uyuşturucu bulundu. Bir başka mahkûmun ise hücresinde olduğu sırada sosyal medya hesabını açık bıraktığı saptandı.

Gazete, bütün bunların, Avrupa Konseyi İşkenceyle Mücadele Komitesi (CPT) heyetinin rapor hazırlamak üzere Rum Merkezî Cezaevi’ne yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleştiğine işaret eden gazete, 425 kişi kapasiteli cezaevinde dün tutulan mahkûm ve tutuklu sayısının bin 25 olduğuna işaret etti.