İngiliz Üslerinde görevli iki askerin testi pozitif çıktı

Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz Üslerinde görevli iki askerin Korona pozitif çıktığı bildirildi.

Limasol'da bulunan Ağrotur Üssü'nde biri erkek biri kadın olan iki askerin, 13 Mart'ta adaya döndüklerinde, Baf Havalimanında Korona şüphesi nedeniyle karantinaya alındıkları öğrenildi.

Askerlerin bugün yapılan testleri ise pozitif çıktı. İngiliz Hava Kuvvetleri mensubu olduğu bildirilen iki askerin testlerinin pozitif çıkmasının ardından, üsteki tüm askerlerin kontrol edilmeye başlandığı da gelen bilgiler arasında. Böylece bugün açıklanan 9 vaka ile birlikte Güney Kıbrıs'taki hasta sayısı 35'e çıktı.