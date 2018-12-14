İngiliz üslerini görüştüler

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Konseyi toplantıları için gittiği Brüksel’de, İngiltere Başbakanı Theresa May’le, İngiliz üsleri protokolü konusunda bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.



Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Anastasiadis’in toplantı sırasında Sırbistan ve Kosova konusunda müdahalede bulunduğunu da belirten Prodromu, Anastasiadis’in May’le, üslerle alakalı “Kıbrıs’la” ilgili protokol konusunda bir görüşme fırsatı bulduğunu ekledi.