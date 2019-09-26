İngiliz üslerinin kalkınmasına ilişkin teknokratik süreç tamamlandı

İngiliz Üsler bölgesinin kalkınmasıyla ilgili teknokratik sürecin tamamlandığı belirtildi.

Politis gazetesi, Rum Şehircilik ve Planlama Dairesi Müdürü Kiriakos Kunduros’un, İngiliz Üsleri Komutanlığı önünde üçüncü kez yer alan konuyla birlikte İngiliz Üsler bölgesinin kalkınmasına ilişkin teknokratik sürecin tamamlandığı konusunda Rum Meclisi Kurumlar Komitesi’ni bilgilendirdiğini yazdı.

Habere göre Rum Meclisi Kurumlar Komitesi Başkanı Zaharias Zahariu, yaptığı açıklamada Dışişleri Baknalığı’ndan konuya ilişkin tam bilgilendirme talep edeceklerini söyledi.

Zahariu, Şehircilik Dairesi’nin, İngiliz Üslerinin kalkınmasına ilişkin teknokratik süreci tamamlamasına bağlı olarak gelişmeler beklediklerini ifade etti.