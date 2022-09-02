İngiliz Üslerinin yeni komutanı yemin etti

İngiliz Üslerinin yeni komutanı, Hava Tümgeneral Peter Squires’in, dün Limasol’a bağlı “Episkopi” (Yalova)’da bulunan “Flagstaff House’da” düzenlenen törende yemin ettiği haber verildi.

Squires’in havacılıkta 30 yılı aşkın hizmeti bulunduğunu yazan Haravgi gazetesi, Squires’in hem İngiliz Üs komutanlığı, hem de yöneticisi rollerini üstlenmekten gurur duyduğunu söylediğini iletti.

Squires açıklamasında “İngiliz Üslerinin vatandaşlara ve Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine olumlu şekilde katkıda bulunmasını istediğini” sözlerine ekledi.