İngiliz Yüksek Komiser: “Kıbrıs’la işbirliğimiz güçlü, zorluklarımız ortak, menfaatlerimiz karşılıklı”

İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki Yüksek Komiseri Irfan Siddiq, Güney Kıbrıs ile “savunma iş birliklerinin güçlü, güvenlik alanındaki güçlüklerin ortak ve Doğu Akdeniz’de istikrarın sağlanmasından menfaatlerinin karşılıklı olduğunu” söyledi.

Alithia’nın haberine göre Siddiq yukarıdakileri, Birleşik Krallık Savunma Akademisi ile Cranfield Üniversitesi tarafından Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 5’inci Stratejik Liderlik Programı’nın açılış konuşmalarını Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile yaptığı açılış konuşmasında dile getirdi.

Birleşik Krallık Savunma Akademisi’nde 5 günlük Stratejik Liderlik Programına Güney Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün, İsrail, Mısır ve Birleşik Krallıktan profesyonel askerler, Rum Dışişleri ve Savunma bakanlıkları, Sivil Havacılık, Gümrük ve Polis birimlerinden yetkililer katıldı.

Katılımcılar, Savunma Akademisi tarafından verilen eğitim dışında “PWC Cyprus” CEO’su Filippos Sosilu ve İngiliz Üsleri Komutanı Korgeneral Peter Squires’in stratejik liderlik meydan okumalarıyla ilgili deneyimlerini dinledi.

Irfan Siddiq, 5’inci Stratejik Liderlik Programı’nın bölgenin tamamından katılımla gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyet dile getirerek ülkesi ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliğinin güçlü, güvenlik alanındaki güçlüklerin ortak ve Doğu Akdeniz’de istikrar sağlanmasından menfaatlerinin karşılıklı olduğuna” işaret etti.

“Stratejik Liderlik Programı gibi ortak eğitim inisiyatifleri zaruridir ve bu önemli programı Kıbrıs’ta gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz” diyen Siddiq Güney Kıbrıs’taki “ortakları ile ortak tatbikatlar icra ettiklerini ve eğitim fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti. Siddiq, "Bu tür programlar gerek İngiltere’de gerekse bölgede yıllık olarak gerçekleştiriliyor. Artık 5’inci yılına giren Stratejik Liderlik Programımızın ana bacağını 'Kıbrıslı' ordu ve savunmadan ortaklarımız oluşturuyor” dedi.

Siddiq geçen yıl RMMO’dan bir subayın Kraliyet Savunma Bilimleri Koleji’nden mezun olduğunu, bir diğer subayın da bu yıl Shrivenham, İngiltere’deki Gelişmiş Personel Yönetimi alanında lisansüstü eğitim aldığını kaydetti.

Haberde, Stratejik Liderlik Programı’nın, birinci sınıf bir uluslararası eğitim programı olduğu, amacının da savunma ve daha geniş güvenlik sektöründe kurumsal/stratejik düzeyde stratejik liderliği ve yönetimi güçlendirmek olduğu kaydedildi.