İngiltere'de okuyacak olanlara olumlu yanıt

İngiltere’deki bazı üniversitelerin, Rum Eğitim Bakanlığı’nın askerlik görevini yapan ve İngiltere’de okuyacak öğrenciler için 2021-2022 yılında harçlarda değişiklik yapılmaması yönündeki talebine olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Eğitim Danışmanları Derneği’nin (KSES) yaptığı açıklamada, İngiltere’deki çoğu üniversitenin bu konuda olumlu yaklaştığını; bazı üniversitelerin burs vereceğini belirttiğini, az sayıdaki üniversitenin de bu talebe yanıt vermediğini yazdı.

Haberde, üniversitelerin listesinin KSES’in web sayfasında yer aldığı belirtildi

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 12:06