İngiltere'den gelen uçak geri gönderiliyor

İngiltere'nin Manchester şehrinden kalkıp Larnaka Havaalanına inen bir uçağın içinde sağlık sertifikası olmayan öğrenciler ve vatandaşlar bulunduğu gerekçesiyle geri gönderildi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere de konuyla ilgili bir duyuru yaptı. Duyuruda şunlar kaydedildi:

"İngiltere’den Larnakaya gelen uçak şu an geri gönderiliyor. Dün alınan kararlar neticesinde bugün saat 18.00’dan sonra Güney Kıbrıs'a SAĞLIK SERTİFİKASI olanlar haricinde kimsenin alınmayacağı duyurulmuştu.

Yarın (17 Mart Salı) saat 08.00 den itibaren İngiltere ve İrlanda‘dan Türkiye’ye yapılacak tüm uçuşlar kaldırılmıştır.

Burada bulunacağınız süre içerisinde karşılaşabileceğiniz sorunları aşağıdaki iletişim bilgilerinden KKTC Londra Temsilciliğine bildirebilirsiniz."

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 00:09