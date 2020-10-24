İngiltere Kapalı Bölge Maraş Konusunda BM Kararlarına Bağlılık Belirtti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wendy Morton, ülkesinin kapalı bölge Maraş konusundaki BM kararlarına desteğini sürdürdüğünü açıkladı.

Haravgi gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wendy Morton’un, ülkesinin kapalı bölge Maraş konusundaki BM kararlarını, özellikle de 550 ve 789 sayılı kararlarını desteklemeyi sürdürdüğünü açıkladığını yazdılar.

Habere göre, İngiliz Milletvekili Teresa Villiers’in kapalı bölge Maraş konusunda yönelttiği yazılı sorulara yanıt veren Morton, kapalı bölge Maraş’ın içerisindeki sahil şeridinin bir kısmının açılması kararı konusunda endişelenmeyi sürdürdüğünü belirterek İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği yoluyla gözlemlerini Türk hükümetine ilettiklerinin altını çizdi.

Morton, kapalı bölge Maraş’ın durumunun, Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözümün aciliyetini ortaya koyduğunu, İngiltere Dışişleri Bakanı’nın Türk Mevkidaşı Çavuşoğlu’yla 19 Ekim tarihinde görüşerek, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının yeniden başlamasının önemini yinelediğini ifade etti.