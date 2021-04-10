İngiltere'nin kararı Güneyde endişe yarattı

İngiltere’nin yurt dışına seyahat edecek İngilizlere yönelik yeni uygulamalara ilişkin dün yaptığı açıklamanın, Güney Kıbrıs’ın en büyük turist pazarlarından biri olması sebebiyle endişe yarattığı bildirildi.
Alithia ve diğer gazeteler, İngiliz hükümetinin, yurt dışına seyahat edecek İngiliz vatandaşlarının ülkeye geri dönüşlerde tabi olacakları uygulamalara dair dün yaptığı açıklamanın Rum turizmi için endişe verici olduğunu yazdılar.
Gazete, İngiliz hükümetinin bu açıklamasının ardından ülkenin en büyük uçak ve seyahat şirketi “Jet2” şirketinin de uçuş ve seyahat programlarını 23 Haziran tarihine kadar askıya aldığını duyurduğunu da belirtti.