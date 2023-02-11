İngiltere’deki Kuzey Kıbrıs reklamları…

İngiltere’deki çeşitli TV kanallarında 30 saniyelik Kuzey Kıbrıs’ta tatil reklamları yayınlanması üzerine harekete geçen “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonu” üyeleri aracılığıyla Reklam Kuralları Otoritesi’ne (ASA) “protesto mektubu” yağdırdı, ASA’dan alınan cevap ise “Reklam Kuralları Otoritesi’nin herhangi bir şey yapılmak niyetinde değildir” oldu.

Alihtia ve Haravgi’nin haberine göre “Birleşik Krallık Ulusal Kıbrıs Federasyonunun” yönlendirmesiyle ASA’ya gönderilen mektuplarda Kuzey Kıbrıs reklamlarının yayınlanmasından “şoke olunduğu ve iğrenç bulunduğu” belirtilerek, bilinen Rum iddiaları yinelendi ve bu yolla “işgalin normalleştirilmesi ve ayrılıkçı varlık” diye nitelendirilen KKTC’nin tanınma siyasi talebinin ileri götürüldüğü öne sürüldü.

ASA’nın “protesto” mektuplarının göndericilerine verdiği cevapta, rahatsızlıkların türü ve sayısı nedeniyle konunun Otorite’nin bağımsız danışma konseyine götürüldüğü, yapılan dikkatli incelemeden sonra daha ileri bir şey yapılması gerekmediğine hükmedildiği kaydedildi.

Konunun hassasiyetini dikkate almakla birlikte ilgili reklamların, Akdeniz’de tatillerin, havanın sıcak olması gibi olumlu açılarına odaklanıldığı hatırlatıldı. “Reklamı yapılan sahiller halen müsait olduğundan, bölgedeki tarihi anlaşmazlık ve siyasi ihtilaf tüketicinin Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etme veya etmeme kararını muhtemelen etkilemeyecektir” ifadesine yer verildi.

Geçmişte İngiliz mahkemelerinin, bölgenin tatil destinasyonu olarak reklam edilmesinde dair önceki içtihatlarını hatırlatan ASA konseyin, yeni reklamların sorumsuz olmadığını, tüketicilere ciddi veya yaygın hakaret veya korku veya kargaşa yaratmasının mümkün olmadığına hükmettiğini belirterek “Başka bir şey yapmak niyetinde değiliz” dedi.