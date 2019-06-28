IPU Başkanına Kıbrıs sorunu hakkında bilgi verdiler

Güney Kıbrıs’ta bulunan Parlamentolararası Birlik (IPU) Başkanı Gabriela Cuevas Barron’un, Rum milletvekilleri tarafından Kıbrıs sorunu ve boyutları konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in daveti üzerine Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştiren IPU heyeti ve Barron’un, Skevi Kukuma, Marinos Musioyttas, Anna Theologu’dan oluşan Rum milletvekilleri tarafından Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirildiğini yazdı.

Habere göre, IPU heyeti ile yapılan görüşmede ayrıca Kıbrıs sorunun dışında, Rum Meclisi’nin, gelecek Ekim ayında Belgrad’da yapılacak genel kurul ışığında, gerek IPU örgütü oturumuna, gerekse çeşitli komitelerine katılması konusu ele alındı.