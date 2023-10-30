"İris-2023" tatbikatı icra edildi

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, “İris-2023” kod adlı fiili tatbikatının son aşamasının (TAMS) 24 Ekim’de tamamlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi RMMO’nun, 17 Ekim’de başlayan 24 Ekim’de Larnaka’ya bağlı “Kalohoryo” (Vuda) atış alanında son aşaması tamamlanan “İris” kod adlı fiili tatbikatına ilişkin habere geniş yer verdi.

Tatbikatın son aşamasının, Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ve RMMO Komutanı Yeorgios Cicikostas ve yabancı ülkelerin askeri ateşeleri tarafından da takip edildiğini yazan gazete, tatbikatın bu yıl 2.Mekanize Piyade Tugayı tarafından planlandığını belirtti.

Tatbikat senaryosu içerisinde sorumluluk bölgesi içerisine düşmanca girişin ardından bölgelerin yeniden geri alınmasını içerdiğini belirten gazete, tatbikat senaryosu içerisinde yer alan unsurlara ayrıntılı bir şekilde yer verdi.

Habere göre tatbikatta, AW-139 helikopteri, Gazelle helikopterleri, Fransız AMX-30 B2 tankları gibi unsurlar da kullanıldı.

Gazete “RMMO Komutanlığından Bu Yıl Faklı Yaklaşım” alt başlığı altında aynı haber çerçevesinde, RMMO’nun bu yılki tatbikata farklı bir yaklaşım gösterdiğini yazdı.

Geçmiş yıllardaki tatbikatların, başrolde eski RMMO Komutanı olmak üzere, ne yazık ki şenlik niteliğinde yapıldığını yazan gazete, ancak bu yılki tatbikatın, son aşamasının tamamıyla, abartı olmaksızın, askeri nitelikte olduğunu belirtti.

RMMO Komutanı Cicikostas’ın 8 Eylül’de göreve gelmesinin ardından, ziyaretlerine ilişkin herhangi bir fotoğraf yayımlamaksızın, RMMO’nun tüm birimlerini gezerek yerinde incelemelerde bulunduğunu ve bilgi aldığını yazan gazete, Cicikostas’ın kamuoyu önünde düşük bir profili muhafaza etmeye çalıştığını ayrıca işin özüne odaklandığının görüldüğünü belirtti.