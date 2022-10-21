"İris" tatbikatı icra edildi

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, “İris” kod adlı fiili tatbikatının son aşamasının (TAMS) dün tamamlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, tatbikatın son aşamasının Larnaka’ya bağlı “Kalohoryo”(Vuda) köyünde icra edildiğini yazdı.

Habere göre tatbikatın son aşamasının ardından konuşan Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Güney Kıbrıs’ın 15’i aşkın ülkeyle anlaşma imzaladığını, RMMO’nun donanım programını ileriye götürdüğünü ayrıca ülkenin bütünlüğünü güvence altına aldığını belirtti.

Petridis, başka ülkelerle gerek yurt dışında gerekse yurt içinde birlikte eğitimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Donanım programını hayata geçirdiklerini ve buna odaklandıklarını söyleyen Petridis, yeteri kadar da anlaşma imzaladıklarını ifade etti.

Petridis bir soru üzerine Yeşil Hat’a elektronik gözetleme sistemlerinin yerleştirilmesinin zaten ileriye götürülmekte olduğunu söyledi.

RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis ise yaptığı açıklamada tatbikata katılan personelini tebrik etti.