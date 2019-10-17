İrlanda Cumhurbaşkanı'ndan Münhasır Ekonomik Bölge konusunda açıklama

Güney Kıbrıs’ta resmi temaslarda bulunan İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins dün Rum Meclisi’nde gerçekleştirilen özel oturumda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki sondaj çalışmaları konusunda uluslararası hukuku desteklediğini ifade etti.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi’nin özel oturumunda dün konuşma yapan İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins’in denizcilik faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptığını yazdı.

Higgins, bu konuların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade ederken, Türkiye’ye ise, Suriye’deki askeri müdahalesini durdurma ve sorunu çözmek için diyalog yolunu arama çağrısında bulundu.