İrlanda Savunma Bakanı Paul Kehoe, Güney'de

İrlanda Savunma Bakanı Paul Kehoe, dün Güney Kıbrıs’a giderek, Rum dengi Savvas Angelidis ile Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesinde ikili ilişkileri geliştirme yöntemlerini görüştü.

Fileleftheros; “İrlanda İle PESCO Çerçevesinde İşbirliği” başlıklı haberinde, iki bakanın baş başa görüşmesinin ardından heyetlerin de katılımıyla genişletilen görüşmenin “Zinon” Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştiğini yazdı.

Habere göre Kehoe’ye, “Zinon Koordinasyon Merkezi” ve “Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi” hakkında bilgi de verilen görüşmenin ardından basının karşısına çıkan Angelidis, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeleri ve Türkiye’nin bölgedeki “yasadışı ve saldırgan” diye nitelediği faaliyetlerini ele aldıklarını anlattı.

İki AB üyesi olan Güney Kıbrıs ile İrlanda’nın, aralarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve aralarındaki tam dayanışma ile “ortak tehditleri kararlılıkla ve etkin şekilde göğüsleyebileceklerini” öne süren Angelidis, Rum yönetiminin İrlanda’nın BM Barış Gücü’ne verdiği desteğe teşekkürlerini de dile getirdi.

Paul Kehoe ise, “Zinon Koordinasyon Merkezi” hakkında edindiği bilgilerden etkilendiğine dikkat çekerek, “dostluk ilişkisi içerisinde olan AB üyesi devletler olarak savunma işbirliğimizin ana aracı, AB’nin Daimi Yapısal İşbirliği’dir (PESCO). İrlanda, AB’nin barış operasyonlarındaki ve kriz yönetimi operasyonlarındaki rolünü hararetle destekliyor. İrlanda, PESCO’nun bu misyonlar için gerekli imkanları sağlayabileceğine inanıyor” dedi.

İrlanda Savunma Baknaı Kehoe’nin, İrlanda’nın ulusal bayramı St. Patrik nedeniyle Güney Kıbrıs’ta olduğu, aynı maksatla geçen yıl da Güney’i ziyaret ettiği haber verildi.