İspanya Büyükelçisi Carrion: “Süreç BM çatısı altında”

İspanya Büyükelçisi Carrion: “Süreç BM çatısı altında”
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İspanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Gabriel Ferran Carrion, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin BM çatısı altında olacağını, AB’nin BM’nin yerini almayacağını yineledi.

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Haravgi gazetesi, İspanya Büyükelçisi Gabriel Ferran Carrion’un dün Rum Meclisi Dışişleri Komitesi toplantısına katılarak ülkesinin AB Dönem Başkanlığı öncelikleri hakkında bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre Carrion, “AB’nin Kıbrıs sorununda, özellikle çözümden sonra, şu anda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrolü dışında olan bölgelerde AB müktesebatının uygulanması konusunda rol üstlenebileceğini” belirterek, “Çözüm sürecinin ise BM çatısı altında olduğunu, AB’nin bunun yerini alamayacağını ancak destekleyici bir rolü olacağını” ifade etti.

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