İspanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi: “Taraflar uzlaşmadan AB temsilci atamaz”

İspanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Gabriel Ferran Carrion, AB’nin Kıbrıs sorununa temsilci atamasının Kıbrıs sorununa müdahil tüm tarafların rızasıyla olabileceğini vurguladı.

Haravgi gazetesi, "Tüm Tarafların Uzlaşısı Olmadan AB Temsilci Atamaz" başlığı altında verdiği haberinde, İspanya Büyükelçisi Gabriel Ferran Carrion’un, ülkesinin AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı devralması sebebiyle dün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, dönem başkanı olarak İspanya’nın önceliklerine değindiğini yazdı.

Habere göre Carrion, “Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin BM çatısı altında yeniden başlamasını ve AB’nin Kıbrıs sorununa daha etkin müdahil olması önerisini desteklediklerini” belirtirken AB’nin temsilci ataması konusundaki bir soruya ise, “bunun teknik bir konu olduğu, bunun gerçekleşmesi için sadece AB üyesi ülkelerin anlaşması değil, Kıbrıs sorununa müdahil tüm faktörlerin de uzlaşmaları gerektiğini” yanıtını verdi.

Carrion, bu konuya önem vereceklerini ve her şekilde yardımcı olacaklarını da vurguladı.

Carrion ayrıca, Güney Kıbrıs ile İsrail arasında enerji konusunda işbirliği yapılmasını desteklerini de sözlerine ekledi.