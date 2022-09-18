İsrail, “Afrodit yatağının yüzde 10’unu tazminat karşılığı Rum yönetimine vermeyi teklif edecek”

İsrail Enerji Bakanı Karin Elharar’ın, Güney Kıbrıs ile ülkesi arasında yıllardır devam eden “Afrodit” anlaşmazlığını çözmek için teklifte bulunmak üzere yarın (19 Eylül) Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Alihtia’nın “Afrodit’in Yüzde 10’una Karşılık Tazminat… Kıbrıs’la Anlaşmazlığın Çözümü Önerisi İle İlgili İsrail Yayını” başlığıyla aktardığı habere göre Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu dün KİPE’ye yaptığı açıklamada İsrailli denginin yarın Rum tarafına gitmesinin beklendiğini doğruladı “ziyaret, Isai yatağıyla ilgili kurumsallaşmış görüşmemiz kapsamında olacak” dedi.

“Calcalist” isimli İsrail finans gazetesinin 15 Eylül tarihli sayısında, adını açıklamadığı güvenilir bir yetkiliye dayandırılan habere göre Elharar Pilidu ile görüşmesi sırasında “Afrodit doğal gaz yatağının, İsrail’in kendisine ait olduğuna inandığı yüzde 10’luk bölümünü, tazminat karşılığında Rum yönetimine vermeyi teklif edecek. Ancak İsrail hükümeti düne kadar bu haberi doğrulamadı.

İsrail, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği MEB’in 12’nci parselinde keşfedilen “Afrodit” yatağının yüzde 10’luk bölümünün ortay hattın ötesine uzandığını ve kendi (İsrail) MEB’i içinde olduğuna inandığı için bu sorun uzun yıllardır çözülemiyor.