İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye ile yapılan son temasların sonuçlarını özetleyecek

Rum, Yunan ve İsrail Dışişleri bakanlarının önümüzdeki (5 Nisan) Salı günü Atina’da bir araya gelerek doğal gaz konusunu masaya yatıracağı, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in muhataplarına, Türkiye ile yapılan son temasların sonuçlarını özetleyeceği bildirildi.

Politis’in haberine göre Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Atina buluşmalarında enerji de dahil üç ülke arasındaki işbirliğini gözden geçirecek, Rusya’nın Ukrayna işgalinden sonra jeostratejik düzeyde meydana gelen köklü değişiklikler ışığı altında Doğu Akdeniz’deki durumu ele alacak.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid’in, Ankara ile yapılan İsrail-Türkiye enerji işbirliği ile ilgili son temasların sonuçlarını özetleyeceği kaydedilen haberde ABD’nin –Doğu Akdeniz’deki bazı doğal gaz rezervleri şirketlerinin elinde olduğundan- bu perspektife özel ilgi duyduğuna dikkat çekildi.