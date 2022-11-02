İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşma Güney Kıbrıs’ın konumunu güçlendiriyor iddiası

İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ve iki ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgelerinin (MEB) sınırlarının belirlenmesini içeren anlaşmanın Güney Kıbrıs’ın bölgedeki yerini güçlendirdiği iddiası Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi: “Yeni Üç Uluslu İşbirliği Koşulları – Doğu Akdeniz’de Üç Uluslu İşbirliği” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, İsrail ve Lübnan arasında imzalanan ve iki ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgelerinin (MEB) sınırlarını belirleyen anlaşmanın Doğu Akdeniz’de değişimlerin başlangıcı olduğunu ve bölgede yeni bir işbirliği çerçevesi yarattığın iddia etti.

Gazete, bu anlaşma çerçevesinde bölgeden doğal gaz ithalatının daha da kolaylaşacağını ve Güney Kıbrıs’ın da bu “bulmacanın” bir parçası olacağını öne sürerken, Rum hükümetinin ise, İsrail ve Lübnan’la MEB sınırlarının kesinleştirilmesi konusunda yoğun temaslar gerçekleştirmekte olduğunu aktardı.

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Tasos Conis ve beraberindeki bir heyetin geçtiğimiz hafta Lübnan’a giderek, Güney Kıbrıs ile Lübnan MEB’lerinin sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin anlaşmanın teknik çerçevesini kesinleştirdiğini belirten gazete, Conis ve heyetinin, İsrail ile Güney Kıbrıs arasında mevcut olan anlaşmanın, yeni koşullara uyarlanması konusunu görüşmek amacıyla İsrail’e gideceğini yazdı.

Haberde, İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmada, İsrail MEB’ine ait “17 bin mil karelik” bir alanın İsrail’den çıkarılıp Lübnan’a verildiği, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki anlaşmada yapılacak değişikliğin de, bu değişikliğin tanınmasını içereceği vurgulandı.

Gazete, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında anlaşmaya varılmasının bir diğer sonununun ise, “Türkiye’nin, Kıbrıs Türk MEB’ine ilişkin söylemlerinin tekrardan etkisiz hale getirilmesi olduğunu” iddia etti.

Lübnan’ın, adayı çeviren tüm denizlerde Güney Kıbrıs’ın tüm haklarını fiilen tanımakta olduğunu öne süren gazete, ABD’nin İsrail-Lübnan anlaşmasının uygulanmasının garantörü olmasının ise, Güney Kıbrıs’ın siyasi anlamda jeopolitik yerini de sağlamlaştırdığı iddiasında bulundu.