İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs üçlü zirvesi

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen “İsrail-Helen Forumu” toplantılarına, İsrail ve Yunanistan ulusal güvenlik danışmanlarının da katıldıkları, toplantının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsrail ve Mısır’la ilişkileri normalleştirme kararı aldığı iddialarının gölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi: “Doğal Gazın Getirilmesinde Yeni Üçlü Görüşme” başlığı altında verdiği yorum haberinde, geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen “İsrail-Helen Forumu’nun”, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsrail ve Mısır’la ilişkileri normalleştirme kararı aldığı iddiaları gölgesinde yapıldığını yazdı.

Gazete, söz konusu foruma, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Yunanistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Thanos Dokos’un da söz konusu foruma katıldıklarını ve bu durumun “alışılmışın dışında çok önemli bir olay olduğunu” iddia ederken Halegbi de Dokos’un, Rum mekvidaşları Tasos Conis’le de bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

İsrailli danışman Halegbi’nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’le de görüştüğünü ve İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la iş birliğine nasıl baktığını ilettiğini yazan gazete, Halegbi’nin görüşmede, İsrail için Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la iş birliğinin “hiçbir güç tarafından bozulamayacak bir düzeyde olduğu” görüşünü ifade ettiğini aktardı.