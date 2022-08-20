İsrail’den Türkiye’yle anlaşmasının ardından Güney Kıbrıs’a güvenceler

Kudüs’ün Lefkoşa Rum kesimini, iki ülke arasındaki stratejik öneme sahip ilişkilerin, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesi yüzünden bozulmayacağı konusunda teskin ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Stratejik İlişkiler Bozulmayacak” başlıklı haberinde, bu güvencelerin, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü ile Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü arasında geçen Çarşamba günü gerçekleşen telefon görüşmesinde verildiğini yazdı.

İsrail’in Rum kesimine, bu gelişmenin, son yıllarda şekillenen stratejik öneme sahip ilişkilerini bozmasının söz konusu olmadığı konusunda güvenceler verdiğini yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in ise konuyla ilgili açıklamasında, Rum kesiminin bu gelişmeyi, dış politikanın “ya hep ya hiç” mantığıyla gerçekleştirilmediği şeklinde algıladığını ifade etti.

Kasulidis, bir diğer ifadeyle bunun “İsrail Türkiye’yle ilişkilerini iyileştirmek istiyor diye, Güney Kıbrıs’la olan ilişkilerini bozacağı anlamına gelmediği” şeklinde izah etti.

Yoannis Kasulidis, benzer güvencelerin, dönemin İsrail Dışişleri Bakanı ve İsrail’in şimdiki Başbakanı Yair Lapid’in, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmek için Ankara’yı ziyaret ettiğinde verildiğini de savundu.

Kasulidis iddialarını şöyle sürdürdü;

“Türkiye’nin ilişkilerini iyileştirmek istediği ve Kıbrıs ile Yunanistan haricindeki tüm bölge ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmek için bir seferberliğe başladığı bir gerçektir. Bu iyileştirme faaliyetleriyle birlikte genel olarak bölgeyle de ilgili bir vizyonu vardır, çünkü Kürtler, Irak aynı zamanda Filistinliler ve Mülteci konusunda oynamayı hedeflediği rol, petrol, doğal gaz yatakları vs gibi kendisini ilgilendiren bir dizi konuyla alakalı özel menfaatler var. Bölgede söz sahibi olmak istiyor. Herkesle ilişkilerini iyileştirmeye çalışmasının nedeni budur.