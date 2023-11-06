İsrailliler Hamas’ın rehin aldığı yurttaşları için Limasol’da dua etti

Güney Kıbrıs’ta yaşayan İsraillilerin, Hamas’ın rehin aldığı yurttaşları için dün akşam, Limasol’da dua ettikleri bildirildi.
Gazete, “Miltos ve Hristos Hristoforu Amfitiyatrosu”na, rehin alınanlar için fotoğraflar ve çiçekler konulduğunu kaydederek, 7 Ekim’de duran hayatı sembolize edecek oyuncaklar, bebek arabaları ve gündelik eşyaların da etkinlikte yer aldığını belirtti.
Haberde, polis denetiminde gerçekleşen etkinliğin, İsrail ve Güney Kıbrıs’ın milli marşlarının okunmasıyla sorunsuz tamamlandığı ifade edildi.