İsrailliler Rum yönetiminin “Afrodit”teki hareketlerinden rahatsız

İsrail’in Rum yönetimin ile Chevron şirketinin, Rum tarafının tek yanlı MEB ilan ettiği bölgedeki 12’nci parselde yer alan “Afrodit” yatağında araştırma faaliyetlerinde bulunulacağı açıklamasından rahatsız olduğu bildirildi.

Haravgi İsrail’in Haaretz gazetesinin “The Marker” isimli ekonomi ekini kaynak gösterdiği haberine “Kıbrıs’ın ‘Afrodit’teki Hareketlerine İsrail İtirazları… Kıbrıs Tarafının Kararı, İsrail Enerji bakanlığıyla İstişare Edilmeden Alındı” başlığını attı.

Gazeteye göre “The Marker”, adının açıklanmasını istemeyen İsrail hükümetinden kaynaklara dayanarak Rum ve İsrail enerji bakanları Nataşa Pilidu ve Karin Elharar’ın yakın zamanda Kudüs’te yaptıkları görüşmede uzlaştıkları bakanlar arası müzakerelerin sürdüğüne dikkat çekerek, Rum tarafının Afrodit yatağında araştırma faaliyetlerinde bulunma kararını İsrail Enerji Bakanlığı ile istişare etmeden aldığını vurguladı.

İsrail Enerji Bakanlığı’nın “The Marker”in, Rum yönetimi ile Chevron’un “Afrodit”te araştırma faaliyeti kararının içeriğini yorumlamak istemediği de kaydedilen haberde, Chevron’un “şirketin Kıbrıs’taki her türlü hareketi Kıbrıs hükümetiyle koordinasyon içerisinde ve şirketin Kıbrıs hükümetine karşı yükümlülüklerine uygun şekilde gerçekleşiyor” cevabı da aktarıldı.