İsrailliler toplu tecavüz suçlamasını reddetti

İsrailliler toplu tecavüz suçlamasını reddetti
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Ay. Napa’da geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen ve 5 İsraillinin zanlı olarak tutuklanmasıyla sonuçlanan toplu tecavüz olayına ilişkin davanın dün başladığı belirtildi.

Politis gazetesi davanın, “Mağusa bölgesi” Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülmeye başlandığını yazarken 5 İsrailli zanlının “tecavüz” ve “kaçırma” gibi ağır suçlardan yargılandığını belirtti.

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Davanın sonraki duruşmalarının, Aralık ayında yapılacağını belirten gazete, zanlıların davanın görülmesine kadar tutuklu kalma hallerinin de devam etmesine karar verildiğini yazdı.

Habere göre İsrailli zanlılar ise mahkemede haklarındaki suçlamaları reddetti.

Gazete, 20 yaşındaki bir İngiliz kızın, 3 Eylül'de kendisine toplu tecavüzde bulunulduğu şikayetiyle polise başvurması üzerine İsraillilerin tutuklandığını anımsattı.

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