İsrailliler toplu tecavüz suçlamasını reddetti

Ay. Napa’da geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen ve 5 İsraillinin zanlı olarak tutuklanmasıyla sonuçlanan toplu tecavüz olayına ilişkin davanın dün başladığı belirtildi.
Politis gazetesi davanın, “Mağusa bölgesi” Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülmeye başlandığını yazarken 5 İsrailli zanlının “tecavüz” ve “kaçırma” gibi ağır suçlardan yargılandığını belirtti.
Habere göre İsrailli zanlılar ise mahkemede haklarındaki suçlamaları reddetti.
Gazete, 20 yaşındaki bir İngiliz kızın, 3 Eylül'de kendisine toplu tecavüzde bulunulduğu şikayetiyle polise başvurması üzerine İsraillilerin tutuklandığını anımsattı.