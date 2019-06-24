İstanbul seçimi Rum basınında

Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun,Türkiye’de dün yapılan seçimlerde İstanbul Belediye Başkanlığına seçilmesi, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Erdoğan İstanbul’u Kaybetti- İmamoğlu’nun Dünkü Seçimlerdeki Zaferi Türkiye Cumhurbaşkanı İçin Güçlü Tokat- Yüzde 54 Ekrem İmamoğlu, Yüzde 45 Binali Yıldırım” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, dünkü seçim sonuçlarının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “güçlü bir tokat” olduğu iddiasında bulundu.

Gazete, Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinin sonucu tersine çevirme konusundaki tartışmalı çabasının yalnızca başarısız olmakla kalmayıp, bunun tam aksine İmamoğlu’nu daha da güçlendirdiği yorumunda bulundu.

Haber Politis’te“Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki Hezimeti- Ekrem İmamoğlu’ndan Yüzde 54’le Net Zafer- Muhalefet İslamcıların 25 Yıllık Egemenliğine Son Verdi- Yeni Belediye Başkanı Şimdiden Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Rakibi Olarak Görülüyor- Erdoğan İçin İstanbul’da Büyük Hezimet- Merkez’de Kaybetti- İmamoğlu Türkiye İçin Yeni Bir Başlangıç Diyor- Erdoğan’ı Tehdit Eden Aday Mı?- 2023’de Başkanlık Adayı mı?”, Alithia’da “Uzantılara Sahip Mağlubiyet- Yıldırım İstanbul Belediyesini Ciddi Şekilde Kaybetti- Erdoğan Acı Çekiyor- İmamoğlu Farkla Galip Geldi- İstanbul’da Tekrarlanan Belediye Başkanlığı Seçiminin Sonucu Türkiye Cumhurbaşkanının Mutlak Kudretini Sarsıyor”, Haravgi’de ise “İmamoğlu’nun İstanbul’da Büyük Zaferi- Türkiye Cumhurbaşkanı Sonucun Hayırlı Olmasını Diledi” başlıklarıyla yer aldı.