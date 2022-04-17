Rum tarafının Kıbrıs sorunundaki müzakerecisi Büyükelçi Andreas Mavroyannis’in, Kıbrıs sorunundaki durağanlığa atıfta bulunarak istifasını sunduğu belirtildi.

Politis gazetesi “Kıbrıs Sorunundaki Hareketliliğin Olmaması Nedeniyle Müzakereci Andreas Mavroyannis İstifa Etti-Kıbrıs Sorunundaki Müzakerecimiz İstifasını Sundu” başlıklı gerek manşetten gerekse iç sayfadan aktardığı haberinde, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in, geçtiğimiz cuma günü istifasını Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yazılı olarak sunduğunu ve Anastasiadis’in de bunu kabul ettiğini yazdı.

Gazete, Mavroyannis’in birkaç hafta önce Rum Devlet Radyo Televizyonu RIK’e verdiği söyleşide bu yönde uyarıda bulunduğunu anımsattı.

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un, Mavroyannis’in istifasını gazeteye(Politis gazetesine) teyit ettiğini belirten gazete, Pelekanos’un ayrıca Mavroyannis’in, sözleşmesinin öngördüğü şekilde 15 Mayıs tarihine kadar görevinde kalacağına dair açıklamada bulunduğunu da yazdı.

Gazete çeşitli hükümet kaynaklarının söylediklerine dayanarak, Mavroyannis’in yerine bir başka atama yapılmasının düşünülmediğini belirtti.

Habere göre, 2023 Rum başkanlık seçimlerine kadar Kıbrıs sorununda gelişmelerin beklenmemesi nedeniyle böyle bir atamanın yapılmaması ihtimali de bulunuyor.

Böyle bir durumda yeni atamayı, yeni seçilecek olan Rum Yönetimi Başkanı yapacak.

Gazete Mavroyannis’in RIK’e verdiği söyleşide “Kıbrıs sorununda gelişmelerin yaşanmaması durumunda Kıbrıs Rum tarafının müzakerecilik görevinden ayrılacağına” dair açıklamada bulunduğunu anımsattı.

Gazete haberinde ayrıca Kıbrıs sorununda gelişme yaşanmamasının, geçen hafta, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland’ın “Atina-Ankara-Lefkoşa” ziyaret üçgenindeki ziyaretinin tamamlanmasının ardından teyit edildiğini de yazdı.

Nuland’ın ziyaretinden, Güney Kıbrıs-Yunanistan ve Türkiye’deki gelecek bahardaki seçimlere kadar Kıbrıs sorununda hareketliliğin beklenmediği olgusunun ortaya çıktığını yazan gazete, Birleşmiş Milletler Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın da, Kıbrıs sorununa yönelik BM Genel Sekreteri’nin yeni özel danışmanı atanması konusunda, Lefkoşa’daki her iki tarafı anlaşmaya varmaya ikna etmeyi de başaramadığını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca Mavroyannis’in 21 Temmuz 2021 tarihinde (Politis) gazeteye verdiği söyleşiden notlara da yer verirken “Mavroyannis’in istifasının arkasında bekli de Kıbrıs sorununun idare edilmesinin aldığı hale ilişkin hayal kırıklığının saklı olduğunu” yazdı.