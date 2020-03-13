İtalyan gemisi Limasol'a gelmedi

Güney Kıbrıs’ta korona virüsü taşıdığı kesinleşen vaka sayısının dün akşam itibarıyla 10’a ulaşması, Rum hükümetini kararlarını yeniden gözden geçirmek zorunda bıraktı.

Risk taşıyan ülkelerle ilgili liste dün hükümet tarafından gözden geçirildi ve İngiltere 3’üncü kategoriden, 14 gün boyunca ev karantinasında kalmayı gerektiren 2’nci kategoriye dahil edildi.

Rum kesimindeki 10 vakadan 4’ünün İngiltere’den gelmiş olması sebebiyle, İngiltere’den Güney Kıbrıs’a gidecek olan yolcuların 14 gün boyunca ev karantinasında kalacak.

Politis gazetesi, Rum hükümetinin İngiltere’den ülkeye gelişleri 3’üncü kategoriye yani kendi sağlık durumu kendi gözlemleme kategorisine koyarak aldığı riskin, en azından talihsiz bir şey olduğunun kanıtlandığını yazdı.

İngiltere’den Güney Kıbrıs’a gidecek olan yolcuların, evlerinde veya Rum Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş bir yerde, telefon takibi altında olmak suretiyle 14 gün boyunca karantinada kalacaklarını yazan gazete, bu kişilerin aynı zamanda havalimanında da muayene edileceklerini belirtti.

BAŞKANLIK KONUTUNDA TOPLANTI

Haberde, bakanlıklar arası komitenin, korona virüsüyle ilgili önlemlerin yeniden değerlendirilmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün Başkanlık konutunda toplandığı ifade edildi.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bu akşam 20.30’da halka sesleneceği ve büyük olasılıkla korona virüsünün yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni önlemler açıklayacağı da belirtildi.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, toplantıda, İngiltere’yle alakalı büyük bir endişe ortaya konduğunu da yazan gazete, masaya, Güney Kıbrıs’a giden tüm yolcuların sıkı bir kontrolden geçirilmesiyle birlikte, ülkelerle ilgili kategorilerinin ortadan kaldırılması gibi çeşitli öneriler konduğunu da belirtti.

Toplantıda, korona virüsü vakalarının aşırı derecede artması durumunda, altyapıların yeterli olup olmadığı konusunda endişeler dile getirildiğini belirten gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili planlamasında özel sağlık sektörüyle de işbirliği yapılmasının bulunduğunu ve özel sağlık sektörünün bu konu hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

Şu an itibarıyla Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a giden yolcular için daha sert tedbirler alınmamasının kararlaştırıldığını da yazan gazete, ancak durumun değişebileceğini ve Rum Sağlık Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’ta görülen vakaların kaynağını yakından takip ettiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta dün 4 yeni korona virüsü vakası daha görüldüğünü yineleyen gazete, bu kişilerin İtalya, Yunanistan, Almanya ve İngiltere’den Güney Kıbrıs’a dönüş yapmış kişiler olduklarını kaydetti.

İtalya’dan dönen ve testi pozitif çıkan vakanın “Mağusa” bölgesindeki hastaneye nakledileceğini yazan gazete, diğerlerinin ise evde karantina altında olacaklarını kaydetti.

Geçtiğimiz akşam Londra’dan Güney Kıbrıs’a giden ve Larnaka havalimanında alarm durumuna geçilmesine sebep olan 28 yaşındaki Kıbrıslı Rum’a yapılan ilk testin de negatif çıktığını yazan gazete, Hollanda’dan dün Larnaka havalimanına giden şüpheli bir vakanın da teyakkuza sebep olduğunu ve bahse konu kişinin Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne nakledildiğini ifade etti.

Alithia gazetesi ise haberinde, Güney Kıbrıs’ta testleri pozitif çıkan 10 vaka içerisinden 64 ve 78 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rum’un “Mağusa” bölgesindeki hastanede tedavi edilmekte olduklarını, aynı zamanda dün İtalya’dan gelen ve testi pozitif çıkan kişinin de “Mağusa” bölgesindeki hastaneye sevk edileceğini yineledi.

Gazete “Mağusa” bölgesindeki hastanede tedavi edilen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’ne yüzlerce numune gönderildiğini ve geçen çarşamba günü 270 kişiden numune alındığını da belirten gazete, bu rakamın dün arttığını ve yetkili makamların 10 vakanın temasta bulunduğu herkesten numune aldığını ekledi.

İTALYAN GEMİSİ LİMASOL’A GELMEYECEK

Politis gazetesi ise haberinde, 800’den fazla yolcusu bulunan ve çoğu da İtalyan olan “Marco Polo” isimli geminin bu sabah Limasol limanına gelmesinin beklendiğini, fakat daha sonra geminin Limasol’a gelmeyeceğinin ortaya çıktığını yazdı.

Gemide şüpheli bir zatürre vakası bulunduğunu ve geminin Limasol’a gelme ihtimalinin kargaşaya neden olduğunu yazan gazete, Rum Ulaştırma Bakanı’nın twitter’da açıklama yaparak, hükümetin geminin (yolcular dışarı çıkmadan) iskelede demirli kalması kararının ardından, geminin Limasol’a gelmeyeceği konusunda kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı.

Geminin Hindistan’a yaptığı ziyaretin ardından bir aydır denizde olduğu, son günlerde çeşitli ülkelere yaklaştığı, fakat İsrail’in de aralarında bulunduğu ülkelerin gemiyi kabul etmediği kaydedildi.