İzlanda Cumhurbaşkanı'ndan Güney Kıbrıs'a destek

İzlanda Cumhurbaşkanı'ndan Güney Kıbrıs'a destek
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İzlanda Cumhurbaşkanı Guoni Th. Johannesson’un Güney Kıbrıs’a destek veren açıklamada bulunduğu belirtildi.

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Alithia gazetesine göre İzlanda Cumhurbaşkanı Johannesson, Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini belirterek uluslararası hukukun, uluslararası siyasette üstün gelmesi gerektiğini ifade etti.

Habere göre Johannesson bu açıklamayı Strazburg’taki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki Rum heyetin başkanlığını yapan Nikos Tornaridis’in ilgili bir sorusu üzerine yaptı.

Tornaridis, bazı ülkelerin insan haklarının çiğnenmesine müsamaha gösterdiğine çifte standart uygulandığına dair söylemi üzerine Johannesson, çifte standart mantığının takip edilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

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