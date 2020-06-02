Kahire’den Güney Kıbrıs’a 134 kişi döndü

Kahire’den Güney Kıbrıs’a, dün akşam, 11’i Rum, 123’ü de Güney Kıbrıs’ta çalışan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle Kahire’de kalan farklı ülke vatandaşları olmak üzere 134 kişinin döndüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Kahire’deki Büyükelçisi Omiros Mavromatis’in, Mısır’daki koronavirüs vakalarının günden güne arttığını ve bu uçuşun kritik bir dönemde yapıldığını söylediğini yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’tan Yunanistan’a gidecek öğrenciler için de 6 ek charter sefer düzenlendiği ve bunlardan üçünün yarın, diğer üçünün de Cumartesi günü olduğu belirtildi.