Kahramanmaraş merkezli depremler ve kurtarma çabaları Güney’de de gündem

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde meydana gelen yıkım ve enkaz altında kalanların kurtarılması için zamana karşı verilen mücadele Rum basınında da geniş yer buluyor.

Gazeteler özellikle spor karşılaşmaları için Türkiye’ye giden Kıbrıslı Türk öğrenci kafilesinden Adıyaman’da İsias otelin kalıntıları altında kalan grup üyelerini kurtarma çabalarıyla ilgili Kıbrıs Türk medyası ve sosyal medya üzerinden paylaşılan haberleri okurlarına aktarıyor.

Rum yetkililerin yayımladığı destek mesajlarını aktaran gazeteler Rum yönetiminin insani ve kurtarma çalışmalarına katkıda bulunma talebini depremden etkilenen Türkiye’ye ve Suriye’ye ilettiği Rum “Gönüllü Koordinasyon Konseyi”nin bağış kampanyası başlattığı bilgisini verdi.

Politis, Kıbrıs Türk medyasından ve sosyal medyadan bilgileri “Kayıp Kıbrıslı Çocuklar İçin Istırap” başlıklı haberinde “Türkiye ve Suriye’de meydana gelen ve dünyayı sarsan dramın Kıbrıs Türk toplumu ve Kıbrıs’ın geriye kalanı açısından paralel bir boyutu da var: Halen kayıp olan Kıbrıslı 24 çocuk ve 4 yetişkin meselesi” yorumuyla aktardı.

Gazetenin “Düşüncelerimiz Kıbrıslı Türk Öğrencilerle” başlıklı haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu resmî twitter hesaplarından destek mesajları yayımladı.

Anastasiadis mesajında “düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye’de halen kayıp olan Kıbrıslı Türk öğrenci, aile ve öğretmenlerimizde. Şu anda yürütülmekte olan insani kurtarma ve rehabilitasyon çalışmalarına yardıma hazır olduğumuzu yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dimitriu da mesajında “düşünce ve dualarımız Türkiye ve Suriye’yi vuran ölümcül depremde kaybedilen, yaralanan ve mağdur olan insanlarda. Kayıp olan Kıbrıslı Türk çocuklar ve onların refakatçileriyle. Onların ıstıraplarını yaşıyoruz. Kaybın ve acının sınırı olmaz” dedi.

Rum yönetiminin dün Avrupa Sivil Savunma Mekanizması aracılığıyla, hafif tip kurtarma ekibini kurtarma çabalarına yardımcı olmak üzere gönderme teklifinde bulunduğunu hatırlatan gazete konu hakkında Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “en azından bu aşamada acilen ağır tip uzman ekip kurtarma ekipleri gönderilmesi istendiği için teklifimiz reddedildi” denildiğini yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca bugün Bakanlık’ta, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere pratik destek yöntemlerinin ele alınacağı bir toplantı yapılacağı, toplantıya “Vatandaş komiseri, Sağlık Bakanlığı, Kızılhaç ve Gönüllü Konseyi’nin katılacağı kaydedildi.

Rum Sivil Savunma teşkilatı Basın Sözcüsü Panayotis Liasidis BM’nin insani hizmet koordinasyonundan sorumlu ofisinden (UN OCHA) INSARG External Classification sertifikası Rum Sivil Savunma Teşkilatı Arama ve Kurtarma Ekibinin, ihtiyaç halinde Türkiye’ye insani yardım ekibi göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Rum Gönüllü Koordinasyon Konseyi (PSSE) ise Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere destek için bağış kampanyası ilan etti. Rum Vatandaş Komiseri ofisi tarafından da desteklenen ve koordine edilecek olan kampanya için banka hesap numarası verildi.

Menelau “Yardımımıza ihtiyaçları olmadığını söylediler”

Haravgi ise “Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yardımını Reddetti… Menelaos Menelau ‘Yardımımıza İhtiyaçları Olmadığını Söylediler’ Diyor” başlıklı haberine “büyük deprem sonrası yürütülmekte olan insani çabalara eşlik etme önerimize Türkiye salı günü ‘Hayır’ dedi” ifadesiyle giriş yaptı

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu KİPE’ye yaptığı açıklamada “yardıma hazır olduğumuzu gerek Avrupa Sivil Savunma Mekanizması gerek Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelau aracılığıyla ilettik ancak herhangi bir yardımda bulunmamız Türk tarafınca reddedildi” dedi.

Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olarak, bu gibi deprem durumlarında Avrupa Sivil Savunma Mekanizması aracılığıyla yardıma hazır olduğunu beyan edebileceğini söyleyen Korniliu “biz, Sivil Savunma Teşkilatı ile istişare ettikten sonra 21 kişilik bir kurtarma ekibi ile yardıma hazır olduğumuzu belirttik, dün gece ‘hayır teşekkür ederiz’ cevabını verdiler” dedi.

Korniliu ayrıca, Rum Müzakereci Menelau’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın özel temsilcisi Ergün Olgun’a, kurtarma çalışmalarına katkı koyma arzularını ilettiğini söyledi “bize, yardımımıza ihtiyaçları olmadığını söylediler’” dedi.

-Korniliu: İki Kıbrıslı Türk çağrılarımıza cevap vermedi

Aynı gazetenin “Türkiye’de Saptanan Kıbrıslılar Sağlıklı… İki Kıbrıslı Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Çağrılarına Cevap Vermedi” başlıklı haberine göre Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu, “yurtdışına çıkan vatandaşlarının kayıt yaptırabileceği connect2cy isimli platformda kayıtlı ve deprem sırasında Türkiye’de bulunan 14 kişiden 12’sini tespit ettiğini, tespit edilenlerinin sağlıklı olduğunu ancak iki Kıbrıslı Türkün çağrılarına cevap vermediğini” söyledi.

Korniliu, Connect2cy platformunda kayıtlı olmamakla birlikte, annesi Rum olan ve Türkiye’de babaannesinin yanında bulunan 14 yaşındaki bir kız çocuğunu da tespit etmeyi ve konuşmayı başardıklarını, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi, “Saptadıklarımızdan ve Türkiye’de olduklarını bildiklerimizden herhangi bir ölüm veya yaralanma bilgisine ulaşmadık” diye ekledi.

Connect2cy platformuna kayıtlı 14 kişiden 2’sinin Rum 12’sinin Kıbrıslı Türk olduğunu söyleyen Korniliu Rum Dışişleri bakanlığı kriz yönetme biriminin dün gece bu kişilerle iletişim kurduğunu, 12’sinin cevap verdiğini ancak 2 Kıbrıslı Türkün cevap vermediğini, cevap verenlerden hiçbirinin kendilerinden yardım talebinde bulunmadığını belirtti. Korniliu, Kıbrıslı Türk öğrenci kafilesi ve onlara refakat eden öğretmenlerle ilgili soruya karşılık “bir şey bilmiyoruz. Ne isimlerini ne de adreslerini” cevabını verdi.

-Mavroyannis’in seçim ofisinden destek ve taziye mesajı

Haravgi Rum başkan adaylarından Andreas Mavroyannis’in seçim ofisi tarafından Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere destek açıklaması yapıldığını bildirdi.

Habere göre “komşumuz iki ülkede anlatılmaz bir trajedi yaşanan şu anda dayanışma ve desteğimizi bildiriyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine samimi taziyelerimizi iletiyoruz” denilen açıklamada “okul gezisi çerçevesinde Türkiye’ye giden ve aralarında çocukların da bulunduğu kayıp Kıbrıslı Türklerin akıbetiyle ilgili ıstırabı paylaşıyoruz. Devlet ve toplum olarak Türkiye ve Suriye’deki etkilenen insanlarımızın yanında durmak zorundayız” ifadeleri kullanıldı.

Fileleftheros haberini “Yedi Kıbrıslı Türk İçin Ağıt… Deprem Sonrası Trajik Bilanço Yükseldi… Türkiye Kıbrıs’tan Yardımı Reddetti” ve Alithia “Aralarında, Çocuklarıyla Birlikte Olan İki Annenin De Bulunduğu Yedi Kıbrıslı Türk Hayatını Kaybetti… İşgal Bölgelerinde de Türkiye’deki Depremden Can Kayıpları Sayılıyor” başlığını kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023, 13:49