Kaloyeropulos cinayetiyle ilgili olarak iki kişi tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta geçen Pazartesi günü meydana gelen Thanasi Kaloyeropulu isimli 55 yaşındaki şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak 44 ve 42 yaşlarında iki kişinin zanlı olarak tutuklandığı haber verildi.

Kaloyeropulu’nun cinayete kurban gitmesiyle ilgili olarak geçen Cumartesi günü hızlı gelişmeler yaşandığını ve iki kişinin tutuklandığını yazan Politis gazetesi, söz konusu kişilerin bugün mahkemeye çıkarılacağını, öte yandan Rum polisinin önümüzdeki dönemde daha fazla kişinin tutuklanmasını ihtimal dışında bırakmadığını ekledi.

-Polisin başarısızlığı

Kathimerini gazetesi ise, manşetten ve iç sayfadan geniş şekilde yer verdiği bir haberinde, Rum polisinin geçen günlerde Lefkoşa Rum kesimi ve Limasol’da 48 saat içerisinde meydana gelen iki cinayetle ilgili olarak “utanç verici bir durumda” bulunduğunu yazdı.

Rum polisinin söz konusu cinayetleri önleme konusundaki başarısızlığının, organizasyon ve operasyonel planların yürütülmesiyle ilgili bir dizi başarısızlığa eklendiğini kaydeden gazete, Rum polisi liderliğindeki iktidar oyunları, ön saflarda görev yapan polis memurlarının eksikliği, torpil, departmanların personel planlamasındaki özensizliği, aynı zamanda siyasi müdahaleler ve yanlış değerlendirme uygulamalarının, sınırlı operasyonel esnekliğe sahip ve bürokrasi içinde “kısa devre yapan” bir polis gücü yarattığını vurguladı.

Rum polis gücünün tamamının 5 bin 500 kişiden oluştuğunu, organize suçlarla ilgili olarak ise 500 kişinin görevlendirildiğini yazan gazete, Rum polisi içerisindeki iyi bilgi edinmiş kaynakların gazeteye, en ciddi yapısal problemin, kolluk kuvvetlerinin organize suçlara karşı duramaması olduğunu söylediklerini ekledi.