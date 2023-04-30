Kapalı bölge Maraş’ta bazı otellerin Kıbrıs Türk iş insanına satılması konusunun yankıları sürüyor

Kapalı bölge Maraş’ta bulunan bazı otellerin Rum mal sahipleri tarafından bir Kıbrıslı Türk iş insanına satıldığı iddialarının yankıları sürerken AKEL ve DİSİ’den konuya ilişkin açıklama geldi.

Haravgi gazetesi, “ Maraş Aleyhine Yeni Acı Verici Oldu Bittiler” başlığı altında verdiği haberinde, AKEL ve DİSİ partilerinden dün konuya ilişkin açıklamalar geldiğini akardı.

AKEL’den yapılan açıklamada, “söz konusu iddiaların doğru olması durumunda bu olayın, Maraş aleyhine yeni bir acı verici oldu bitti olacağı” belirtilerek, Rum hükümetinden konuya ilişkin açıklama beklendiği ifade edildi.

Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmaya devam etmesinin sürekli yeni olumsuz oldubittiler yaratmakta olduğu vurgulanan açıklamada, çözüm müzakerelerinin bir an önce yeniden başlamasına odaklanılması gerektiğinin altı çizildi.

Gazete, DİSİ’den de konu hakkında bir açıklama geldiğini, açıklamada olayın “çok büyük bir endişeyle takip edilmekte olduğunun” vurgulandığını yazdı.

Açıklamada ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında girilen çıkmazın aşılması için gerekli tüm girişimleri üstlenmesi çağrısında da bulunuldu.