Kapalı Maraş için alarm

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış Harekâtı yıldönümünde Kıbrıs’a yapacağı ziyaret çerçevesinde Maraş’ın askerî bölge statüsünün kaldırıldığını ilan ederek, bölgeyi yerleşime açma olasılığına karşılık Rum Yönetimi’nin bunu “engelleme eylem planı” arayışında olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un “Maraş İçin Ulusal Politika… Türk Projelerine Tepki Planı Aranıyor” başlıklı haberine göre, Türkiye’nin bölgeyle ilgili niyetini ve bundan sonra atmayı planladığı adımları çözmek için sürekli bilgi toplayan Rum Yönetimi, önümüzdeki dönemde Maraş kökenli Rumlara Kıbrıs Türk idaresi altında Maraş’a dönme veya Taşınmaz Mal Komisyonu’na toplu başvuru çağrısı yapılması kaygısı duyuyor.

Türk tarafının kapalı Maraş’ı, üçüncü taraflardan gelecek tepkileri mümkün olduğunca azaltarak yerleşime açmak maksadıyla böyle bir harekette bulunmasının “kentlerinin ve geri dönüş rüyalarının yıkılmakta olduğunu gören Maraş kökenliler arasında büyük bir karışıklık yaratacağını” değerlendirmesi yapılıyor.

Gazete, Türk tarafı bölgeyle ilgili hareketlere başladığında Rum yönetiminin sakinleştirme açıklamalarına rağmen Maraş kökenliler arasında yoğun bir hoşnutsuzluk ve öfke oluştuğuna dikkat çekti. Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu geçen hafta sonu verdiği bir söyleşide, yalnız Kapalı Maraş’ta değil, Mağusa bölgesinde malını satanlar olduğuna dikkat çekerek, 6 Temmuz’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’le gelişmeleri ele alacakları belirtti.

Habere göre, dün Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE), görüşme sırasında Anastasiadis’ten “Maraş için Ulusal bir Politika talep edeceklerini ve Maraş kökenli Rumlara, Kıbrıs Türk idaresi altında dönme çağrısı yapılırsa, Rum tarafının tepkisinin ne olacağını soracaklarını anlatan Yoannu “Orada çok büyük sorun olacak. Doğru icraat olmazsa, çok fazla sorun çıkacak” dedi. Anastasidis’ten, kapalı Maraş konusunu aktardığı yabancı yetkililerin verdiği tepkiler hakkında da bilgi isteyeceklerini kaydetti.

Simos Yoannu, Türk tarafının “bir yandan Kıbrıslı, Rumlar Kıbrıs Türk idaresi altında dönsün derken bir yandan da Maraş EVKAF’a aittir dediğin” işaret edilerek, bölgedeki binaların yüzde 90’ının oturulamayacak durumda olduğunu ve altyapı bulunmadığını söyledi.

Konuyla ilgili Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile de görüşeceklerini belirterek “Maraş Belediyesi, BM’ye ne yapacağını veya başka bir şeyi dayatamaz. Bunu hükümetin yapması lazım” ifadesini kullandı.

Habere göre, sözde “Maraş Belediye” heyeti BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin Güney Kıbrıs’taki büyükelçileriyle temas turu çerçevesinde 1 Temmuz’da ABD büyükelçisiyle görüşecek. Büyükelçiden Maraş’la ilgili BM ve Güvenlik Konseyi kararlarına tam destek talep edeceklerini söyleyen Yoannu, “Uluslararası hukuk konusudur. Özellikle Maraş’ta bu kararların tek bir harfi bile ihlal edilmemeli” dedi.

19 TEMMUZ’DA DERİNYA’DA SABAHA KADAR NÖBET

Simos Yoannu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Temmuz’daki ziyareti sırasında kapalı Maraş’la ilgili bazı hareketlerde bulunacağı inancıyla 19 Temmuz gecesi, Derinya’da sabaha kadar nöbet tutacakları bir protesto eylemi planladıklarını da açıkladı. Yoannu, “Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya tepki göstermeye hazır olmalıyız. Her zaman basiretsiz olamayız. Türkiye, Amerikalı ve Avrupalılardan yeterince baskı görmüyor” dedi.



Alihtia manşet haberini “Maraş İçin Alarm… Gelişmeler Geliyor: Üç Aşamada Kenti Yerleşime Açma Planı… Erdoğan’ın 20 Temmuz Ziyareti İzleniyor… Türk Planlarında Değişiklik İçin Tek Umut ABD, AB ve BM’den Baskı” başlık ve spotlarıyla aktardı.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 20 Temmuz’da kapalı Maraş’ı yerleşime açmaya ve uluslararası tepkileri olabildiğince sınırlamak için çok iyi bir plan uygulamaya hazırlandığı yorumunda bulunan gazete, planın şimdiki aşamasında yollar, sahiller ve parklar gibi kamusal alanların açılmasını öngören çalışmalar yapıldığını yazdı.Habere göre, Rum tarafı Erdoğan’ın, 20 Temmuz’daki ziyareti sırasında kapalı Maraş’ı askerî olmayan bölge ilan ederek, askerin bölgeden çekildiğini ilan etmesini ve Kıbrıslı Rumlara, mallarında yeniden faaliyette bulunabilmeleri için Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvurma çağrısı yapmasını bekliyor.“TEK UMUT ERDOĞAN’IN ABD, AB VE BM’NİN BASKISIYLA PLANLARINI DEĞİŞTİRMESİ”Rum yönetiminin “dramatik gelişmeleri engelleme” çabasıyla “büyük ülkeler Türkiye’ye baskı yapmasını” sağlamaya çalıştığına dikkat çeken gazete gerek sözde “Belediye Başkanı” Yoannu gerek Rum diplomatik kaynakları “tek umutlarının, Erdoğan’ın, ABD, AB ve BM’den görmekte olduğu ve önümüzdeki günlerde artarak devam edecek baskılar yüzünden planlarını ve açıklamalarını değiştirmesi” olduğunu yazdı.Haravgi “Maraşlılar Kentlerini Kurtarmak İçin Harekete Geçiyor… Hükümetten-Siyasi Liderlikten Erdoğan’ın Ziyareti Öncesinde Aracı Olmasını İstiyorlar” başlığıyla manşete çektiği haberinde sözde “Maraş Belediye” heyetinin 6 Temmuz’da Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le görüşmeye, 19 Temmuz’da da Erdoğan’ı “karşılamaya” hazırlandıklarını yazdı.“YA DÖNERLERSE?...”Habere göre sözde “Belediye Başkanı” Simos Yoannu bu gazeteye yaptığı açıklamada Maraş kökenlilerin “Maraş giderse Kıbrıs gider” uyarısı ile Rum yönetiminden ve siyasi partilerden Erdoğan’ın ilan edeceklerine tepki göstermeye hazır olmasını istediğini anlattı.Yoannu Maraş kökenliler açısından en endişe verici şeyin mülkleri ve mülklerini TMK aracılığıyla talep etme konusundaki belirsiz düşünceler olduğuna dikkat çekti. Maraş kökenlerinin TMK’ya başvurması ve Kıbrıs Türk idaresi altında geri dönme talebinde bulunması halinde ortaya çıkacak çeşitli hukuki ve siyasi meseleleri izah etmeleri için Rum Dışişleri Bakanlığı, Tapu Dairesi ve Başsavcılıktan da görüşme randevusu isteyeceklerini açıkladı, özetle şunları ekledi:“Şu ana kadar kapalı Maraş’taki müdahaleler kamu alanlarıyla ilgilidir ve kişisel mülklere dokunulmadığı için işgal rejimi, BM kararlarının ihlal edilmediğini ortaya koyuyor. Ancak Maraşlılar Kıbrıs Türk idaresi altında mallarına dönmeye çağrılırsa ne olacak? Dönerlerse, nasıl giriş çıkış yapacaklar, yani idarelerinin statüsü ne olacak? Sorumlu kim olacak? Mahkeme yoluyla talep etmezlerse mallarını kayıp mı edecekler?”Politis de haberini “Maraşlılar Çözüm ve Eylem Arayışında… Başkan Anastasiadis İle Görüşecekleri Türk Hareketlerinden Endişe Duyuyorlar… Önümüzdeki Dönemde Herhangi Nahoş Bir Gelişmeyi Koordineli Engelleyebilmek İçin Maraş İçin Ulusal bir Strateji Talebiyle Başkanlığa Gidiyorlar” başlık ve spotlarıyla aktardı.