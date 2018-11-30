Sözde “Karava (Alsancak) Belediyesi”, Yunanistan’ın Kitera Adası’ndaki “Karava” köyü ve Yunanistan’daki Sparta şehri yerleşim yeri olan “Karava” arasında, “Karava Ağı” isminde coğrafik varlıkların kardeşliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, üç yer isminin de “Karava” olmasına bağlı olarak, kardeşlik protokolünün imzalandığını yazdı.

Gazete protokole ilişkin etkinliklerin, Yunanistan’dan gelen heyetlerin katılımıyla, 23-27 Kasım tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirildiğini de belirtti.