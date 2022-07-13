Kasulidis AB üyesi Akdeniz ülkeleri toplantısına katıldı

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, AB üyesi 9 Akdeniz ülkesinin (MED-9) dışişleri bakanlarının İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleştirdikleri toplantıya katıldı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, AB üyesi 9 Akdeniz ülkesinin dışişleri bakanlarının İspanya’da gerçekleştirilen toplantısına katıldığı, toplantıda MED-9 Zirvesinin hazırlıklarının da gündeme geldiğini yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kasulidis’in katıldığı toplantıda, AB üyesi 9 Akdeniz ülkesinin işbirliği ve MED-9 zirvesinin hazırlıklarının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Kasulidis toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada özetle, AB’nin Güney’deki üyeleriyle işbirliğini geliştirmesi gerektiğini vurgularken Ukrayna’daki savaşın AB’de yarattığı ekonomik zorluklara da dikkat çekti.

Haberde, Kasulidis’in toplantı öncesinde İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albarez’le görüştüğü, görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, Kıbrıs sorununda atılması gereken adımlara ilişkin Kıbrıs Rum tarafının düşünceleri ve Ukrayna savaşı gibi konuların ele alındığı vurgulandı.