Kasulidis: “BM Barış Gücü ile güven ilişkimiz açısından ciddi bir mesele”

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’ne ait Taksim Sahası’nın yeniden açılması için yapılan çalışmalar konusunda BM Barış Gücü’nün, “New York’taki üstlerinin dikkatine, Rum yönetiminin rızası alındığı iddiasını getirmesine rağmen kendilerinin hiçbir zaman rıza vermediklerini” söyledi. Kasulidis “Bu, BM Barış Gücü ile güven ilişkimiz açısından ciddi bir meseledir” dedi.

Alithia’nın haberine göre Rum radyosuna yaptığı açıklamada, Rum Taksim Sahası’ndaki çalışmalara hiçbir zaman rıza vermediğini söyleyen Kasulidis “Barış Gücü, çok yanlış yaptığını kabul etti ve (sahanın) kısıtlı kullanılacağını garanti etti. Buna da sahanın tellenmesi konusuna da itirazımız sürüyor” ifadesini kullandı.

Kasulidis, BM’nin, sahadaki çalışmaları “durdurmayı başarması halinde Türk tarafının tepkisinin Barış Gücü’ne değil Rum yönetimine olacağına işaret ederek “Telleme meselesine bakacağız” dedi, şunları ekledi:

“Barış Gücü, New York’taki üstlerinin dikkatine, Bakanlığımızdan rıza aldığını iddia etse de, hiçbir zaman rıza vermedik. Bu, Barış Gücü ile güven ilişkimiz açısından ciddi bir konudur.”

Habere göre diplomatik kaynaklar “Sigma” TV’ye “Barış Gücü’nün, ara bölgenin statüsünün ihlal edildiğini savunan Rum tarafının tepkilerini dağıtmak hedefiyle, saha yakınlarında ve yine ara bölge içerisinde iki toplumlu bir park ya da çocuk parkı kurmak ve böylece sahayı, teoride, iki toplumlu bir projeye dâhil etmek istediği” bilgisi bulunduğunu söyledi.